Innovazione, intelligenza artificiale e il futuro: la visione di Walter Renna, CEO di Fastweb

In un discorso appassionato, al lancio di NeXXT AI Factory, Walter Renna, CEO di Fastweb, ha illustrato la visione e la strategia dell’azienda nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI) generativa.

Walter Renna ha introdotto il concetto di un ecosistema integrato per l’intelligenza artificiale, che include un supercomputer, un fondo di venture capital, e una nuova visione per le Smart City chiamata “Super City”. Questo approccio olistico rappresenta la base della strategia di Fastweb, volta a posizionarsi come leader nel settore dell’AI generativa in Italia.

Il Supercomputer: AI Factory

Al centro di questa strategia vi è il supercomputer denominato AI Factory. Renna ha sottolineato l’importanza di questo strumento, descrivendolo come una “fabbrica del futuro” capace di generare intelligenza. Con 31 nodi DGX e 248 GPU, AI Factory è progettato per fornire massima sicurezza, resilienza e potenza, grazie alla connessione con i data center di Fastweb e alla rete in fibra ottica dell’azienda.

AI Factory rappresenta un significativo vantaggio competitivo per Fastweb, permettendo di addestrare modelli di intelligenza artificiale a velocità e capacità senza precedenti. Renna ha spiegato che questo supercomputer non solo facilita l’addestramento dei modelli AI, ma anche la creazione di nuove applicazioni, come formule matematiche, testi, immagini e video. AI Factory è stato descritto come una risorsa strategica che mantiene i dati all’interno dell’Italia, garantendo sicurezza e conformità alle normative locali.

La centralità dei dati per l’AI

Renna ha evidenziato come i dati siano l’asse portante per l’intelligenza artificiale. Fastweb ha investito in un dataset proprietario, collaborando con grandi editori come Mondadori e istituzioni come l’ISTAT per garantire dati di alta qualità e conformi al copyright. Questo focus sulla qualità dei dati permette di ridurre bias e allucinazioni nei modelli di AI, aumentando l’affidabilità e la precisione delle risposte generate.

Renna ha sottolineato che la qualità dei dati è fondamentale per addestrare modelli di AI che siano sia efficaci che etici. I dataset proprietari di Fastweb, arricchiti da collaborazioni con editori e istituzioni, garantiscono che i modelli siano addestrati su dati di alta qualità, riducendo al minimo errori e bias. Questo approccio non solo migliora le prestazioni dei modelli, ma assicura anche che le risposte generate rispettino il copyright e la privacy degli utenti.

Fastweb, il modello generativo italiano: MIIA

Un altro punto saliente del discorso è stato l’annuncio del modello di intelligenza artificiale generativa di Fastweb, chiamato MIIA (Modello Italiano di AI). Questo modello è stato sviluppato per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende italiane, rispettando le peculiarità culturali e linguistiche del paese. Renna ha chiarito che Fastweb non intende competere nel mercato consumer, ma piuttosto offrire soluzioni dedicate alle imprese e alle amministrazioni pubbliche.

MIIA rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale in Italia. Il modello è progettato per essere veloce, affidabile e culturalmente sensibile, garantendo risposte che rispettino la lingua e le specificità culturali italiane. Questo rende MIIA una risorsa preziosa per le aziende e le istituzioni italiane, che possono utilizzare l’AI in modo efficace e conforme alle normative locali.

Le collaborazioni strategiche e l’etica nell’AI

Fastweb sta lavorando a stretto contatto con diverse università italiane, come la Bicocca e La Sapienza, per promuovere la ricerca e l’innovazione nell’AI. Inoltre, l’azienda ha istituito un advisory board di alto livello, composto da esperti come il professor Greco e la professoressa Taddeo, per guidare la strategia etica e garantire la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.

Le collaborazioni con le università sono fondamentali per lo sviluppo continuo dei modelli di AI di Fastweb. Gli studenti e i ricercatori contribuiscono con nuove idee e tecnologie, assicurando che Fastweb rimanga all’avanguardia nel settore. L’advisory board, con la sua competenza e autorità, assicura che ogni passo sia guidato da principi etici e strategici solidi.

La sfida della cybersecurity

Renna ha posto un forte accento sulla sicurezza informatica, evidenziando come la crescente diffusione dell’AI possa aumentare i rischi di attacchi informatici. Fastweb si impegna a garantire la massima cybersecurity, assicurando che i dati dei clienti siano segregati e protetti.

La sicurezza informatica è una preoccupazione crescente nel mondo dell’AI. Fastweb ha implementato misure rigorose per proteggere i dati e garantire che le applicazioni AI siano sicure e resilienti agli attacchi. Questo impegno verso la sicurezza non solo protegge i dati, ma costruisce anche la fiducia dei clienti e degli utenti nelle soluzioni di AI offerte da Fastweb.

Innovazione rapida e responsabile

L’innovazione nel campo dell’AI avanza a una velocità vertiginosa, e Renna ha sottolineato l’importanza di un approccio responsabile. Questo implica non solo l’adozione di tecnologie all’avanguardia, ma anche il rispetto delle norme etiche e legali, nonché la trasparenza nei processi.

Renna ha mostrato un grafico impressionante che illustra la rapidità con cui l’AI ha superato le capacità umane in vari compiti. Questo progresso accelerato richiede un approccio responsabile per evitare rischi e garantire che l’AI sia utilizzata in modo etico e benefico. Fastweb si impegna a guidare questa innovazione con responsabilità, mettendo l’uomo al centro dello sviluppo dell’AI.

Il discorso di Walter Renna offre una visione chiara e ambiziosa per il futuro di Fastweb nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’ecosistema integrato, la centralità dei dati di qualità, e l’impegno verso un’innovazione responsabile posizionano Fastweb come un attore chiave nella trasformazione digitale dell’Italia. Con l’introduzione di AI Factory e del modello MIIA, l’azienda è pronta a guidare il cambiamento e a creare un impatto significativo nel mondo dell’AI generativa.

Fastweb non solo ha dimostrato di essere all’avanguardia tecnologica, ma ha anche mostrato un forte impegno verso l’etica, la sicurezza e la qualità. Questo approccio integrato e responsabile non solo promette di rivoluzionare il settore dell’AI in Italia, ma serve anche da modello per altre aziende e istituzioni che cercano di navigare nel complesso panorama dell’innovazione tecnologica. Con una visione chiara e una strategia solida, Fastweb è pronta a fare la storia nell’era dell’intelligenza artificiale.