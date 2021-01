Innovazione digitale e cablaggio, la connessione è diretta

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Osi) è stata riconosciuta come leader di innovazione digitale in Germania

Il produttore di infrastrutture innovative di cablaggio in fibra ottica e fornitore di servizi per infrastrutture critiche, infatti, è stata premiata dall’Istituto FAZ-nel contesto di una ricerca sulle aziende tedesce di innovazione digitale condotta nel mese di novembre 2020 su 150.000 aziende esaminate.

La società ha ricevuto il riconoscimento per i brevetti presentati nel campo delle infrastrutture in fibra ottica.

Innovazione digitale che non si ferma, ovviamente, a sentire l’AD di Rosenberger Osi, Thomas Schmidt, che conferma che la società sta «lanciando una campagna di digitalizzazione su larga scala fino al 2025, che renderà i nostri processi aziendali notevolmente più efficienti e creerà modelli di business innovativi. A tal fine, stiamo ottimizzando i nostri tempi di risposta nei processi corrispondenti, in modo che i nostri cicli di innovazione siano ulteriormente ridotti e quindi portino a ulteriori sviluppi di prodotti unici».

Quest’anno, oltretutto, Rosenberger Osi celebra il suo trentesimo anniversario e può ripercorrere il passato ricordando le pietre miliari nella storia dell’azienda.

Rosenberger OsiI ha iniziato come società tedesca di assemblaggio e oggi ha stabilimenti di produzione internazionali in Ungheria e Messico, uffici commerciali in Italia, Francia e Spagna e si è affermata come un esperto globale di infrastrutture e servizi di cablaggio innovativi.

Grazie a una completa digitalizzazione dei processi aziendali interni (progetto Kompass), completata anni fa, l’azienda è stata in grado di rispondere alle richieste dei propri clienti senza impedimenti anche durante la pandemia, registrando una notevole crescita in questo periodo.

I cinque pilastri del servizio

Il servizio, innovato per una maggiore garanzia di customer satisfaction, si basa su cinque pilastri: pianificazione e consulenza del data center, funzionamento del data center, servizi gestiti, servizi di installazione e servizi di consulenza. Con questa metodologia, i clienti ricevono tutti i servizi per un’infrastruttura di rete orientata al futuro da un unico interlocutore fonte sotto forma di uno “sportello unico”.

In qualità di pioniere nello sviluppo di cassette modulari MTP/MPO, Rosenberger OSI è stata portatrice di innovazione digitale e si è affermata come precursore nel segmento dell‘ottica parallela. Uno sviluppo è anche il sistema di cablaggio PreConnect Sedecim, introdotto nel 2020, che si basa sul connettore MTP/MPO a 16 fibre.

Ecco perché Rosenberger Osi ha ricevuto il riconoscimento di innovazione digitale dal F.A.Z.-Institut per i numerosi brevetti. L’analisi si è basata sulle attività di realizzazione di brevetti delle società e degli istituti di ricerca utilizzando le informazioni del database statistico mondiale dei brevetti Epo (Patstat) dell’Ufficio europeo dei brevetti.

E nel 2021 sono previste alcune novità: una nuova soluzione per il mondo LAN, l’ulteriore espansione del portafoglio di servizi, l’espansione delle attività di vendita in Spagna e la campagna di digitalizzazione su larga scala.