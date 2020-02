L’informativa privacy è un servizio cloud, con firma grafometrica su tablet

La firma per il consenso dell’informativa privacy, relativa al trattamento dei dati personali, caratterizza il momento di ingresso di un utente in una qualsivoglia struttura ricettiva.

La compilazione, la firma dei moduli e l’archiviazione dei documenti sono procedure obbligatorie per legge che al momento richiedono tempo e spazio, sia al cliente che alla struttura.

Con il nuovo software Accetto.cloud sviluppato dalla fiorentina netWork, gli operatori del settore hanno la possibilità di digitalizzare anche questo aspetto della loro attività e dire addio una volta per tutte alla carta.

La piattaforma, che sfrutta un’applicazione per tablet iOS e Android, consente di proporre all’ospite l’informativa in una versione multilingua e raccogliere digitalmente il consenso e la firma in pochi secondi.

Una volta compilato, il modulo per il consenso viene memorizzato su cloud e può essere gestito come qualsiasi altro documento digitale, effettuando ricerche per parola chiave o data, rendendo così l’archivio accessibile da qualsiasi computer.

La firma grafometrica raccolta tramite tablet è ritenuta conforme sulla base del Codice Amministrazione Digitale – d.lgs n. 235/2010) e ha quindi valore legale, mentre la sicurezza nella memorizzazione dei documenti è garantita da un sistema di crittografia basato sull’algoritmo AE-S256.

L’informativa, inoltre, verrà spedita in copia via email al cliente.

Come spiega il product manager della soluzione, Alessandro Mammoli, Accetto.cloud è stata sviluppata principalmente per le strutture ricettive, come hotel, B&B, villaggi turistici e campeggi, ma può essere una soluzione ideale per chiunque abbia necessità di acquisire dati personali dai propri utenti

Il servizio viene offerto attraverso diversi piani modulabili sulle esigenze della struttura e personalizzabili a seconda delle necessità specifiche dell’impresa.