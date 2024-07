Infinidat espande le capacità di resilienza informatica delle aziende

Infinidat, azienda specializzata in soluzioni storage di livello enterprise, ha sviluppato una nuova soluzione automatizzata per la resilienza informatica e il ripristino dei dati, che intende innovare il modo in cui le aziende riusciranno a ridurre l’impatto degli attacchi ransomware e malware.

InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP) è una soluzione che il produttore definisce unica nel suo genere, e che integra la strategia di cybersecurity aziendale, progettata per ridurre la finestra di minaccia degli attacchi informatici, come il ransomware. Queste sofisticate aggressioni, che comprendono anche le nuove tipologie di attacco basate sull’intelligenza artificiale, stanno infatti prendendo sempre più di mira l’infrastruttura di storage delle aziende.

InfiniSafe ACP consente alle aziende di integrare la protezione dei dati con le proprie applicazioni software di sicurezza informatica SOC (Security Operations Centers), SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) o le semplici funzioni basate su syslog per ambienti meno complessi. Un incidente o un evento legato alla sicurezza attiva immediatamente snapshot automatici e immutabili dei dati, offrendo la possibilità di proteggere i volumi basati su blocchi e/o i file system di InfiniBox e InfiniBox SSA II, garantendo il ripristino, quasi istantaneo, dei dati.

“L’unione tra cybersecurity e infrastruttura dei dati ha spinto CIO, CISO e responsabili dei team IT a ripensare a come proteggere lo storage enterprise nelle implementazioni ibride multi-cloud alla luce dei crescenti attacchi informatici. Le aziende necessitano di strategie proattive, di un’integrazione senza soluzione di continuità tra i domini IT e le tecnologie più avanzate e automatizzate per stare al passo con le minacce informatiche“, ha dichiarato Eric Herzog, CMO di Infinidat. Riconosciuto in qualità di esperto di cyber secure storage, Herzog ha recentemente partecipato a una serie di tavole rotonde, panel di discussione e conferenze sulla sicurezza informatica.

“Infinidat si è guadagnata una posizione di leadership, essendo l’unico fornitore di storage a offrire una soluzione di protezione informatica automatizzata per lo storage enterprise, in grado di integrarsi perfettamente con i software delle applicazioni di cybersecurity“, ha dichiarato Chris Evans, Principal Analyst di Architecting IT. “La nuova funzionalità di Automated Cyber Protection (ACP) di InfiniSafe, che si integra facilmente con i SIEM, i SOAR o i Security Operations Center, è esattamente ciò di cui le aziende hanno bisogno per includere lo storage enterprise in una strategia completa volta a contrastare le minacce informatiche“.

La nuova funzionalità InfiniSafe ACP di Infinidat permette l’acquisizione automatica di snapshot immutabili dei dati, alla velocità dell’elaborazione, per anticipare gli attacchi informatici, interrompendo in modo decisivo la proliferazione della corruzione dei dati.

Evans ha aggiunto: “Questa tecnica di protezione proattiva è estremamente preziosa, in quanto consente di eseguire snapshot immediate e immutabili dei dati al primo segnale di un potenziale attacco informatico. Si tratta di un progresso significativo per garantire che il ripristino e la resilienza del cyber storage diventino parte integrante della strategia di cybersecurity aziendale. ACP migliora la resilienza informatica complessiva, riducendo la finestra di minaccia e minimizzando l’impatto degli attacchi informatici per gli ambienti di storage enterprise“.

InfiniSafe Automated Cyber Protection è considerata da Infinidat un’innovazione di rilievo nel campo della cybersecurity, perché permette di sfruttare il pieno potenziale di sicurezza delle aziende e massimizza gli investimenti allocati a protezione del business. Integrandosi con i meccanismi di sicurezza esistenti e un monitoraggio continuo, InfiniSafe ACP colma il divario tra le strategie di storage enterprise e di cybersecurity, innovando il modo in cui CIO e CISO pensano alle infrastrutture di dati.

I responsabili IT hanno identificato questa capacità di automatizzare gli snapshot e i percorsi dei dati come un elemento fondamentale per il rilevamento precoce e il ripristino, che permette di ridurre al minimo anche gli effetti degli attacchi informatici più pericolosi e ingannevoli messi in atto dai criminali. Il team di sicurezza di un’azienda può inserire tutte le informazioni provenienti dalle operazioni di sicurezza in una griglia di intelligence presente sullo storage enterprise per creare trigger più sensibili, che spesso non vengono rilevati dalle tecnologie e dalle tecniche esistenti.

Paul Rapier, VP of Information Technology dei Detroit Pistons, ha dichiarato: “Gli sforzi di Infinidat per migliorare la resilienza informatica delle imprese, in particolare attraverso la nuova funzionalità di Automated Cyber Protection di InfiniSafe, sono davvero degni di nota in termini di sicurezza dei dati“.

Allen Shahdadi, Vice President of Global Sales di Sycomp, ha dichiarato: “Infinidat è sinonimo di garanzia quando si parla di cyber storage resiliente. L’azienda, infatti, continua a offrire soluzioni performanti in grado di risolvere problemi informatici critici per le aziende e i service provider di tutto il mondo. InfiniSafe Automated Cyber Protection offre le funzionalità necessarie per combattere in modo più efficace gli attacchi informatici. L’acquisizione automatica di snapshot immutabili dei dati primari può davvero fare la differenza tra il riscatto dei dati e il loro rapido recupero. Prima che i criminali informatici, gli hacker o i truffatori possano trarne vantaggio, InfiniSafe permette di ridurre, in modo decisivo, la finestra di minaccia“.

La soluzione InfiniSafe Automated Cyber Protection è l’ultima di una serie di funzionalità di cybersecurity che Infinidat ha sviluppato per potenziare lo storage enterprise di fronte alla costante minaccia di attacchi informatici. Infinidat ha, inoltre, introdotto nuove estensioni delle proprie capacità di resilienza informatica all’avanguardia:

InfiniSafe Cyber Detection per VMware – L’accesso alle funzionalità di resilienza informatica di InfiniSafe per combattere gli attacchi informatici è stato esteso agli ambienti VMware. L’impatto di un attacco informatico può essere facilmente determinato attraverso questa capacità di rilevamento all’avanguardia, con analisi approfondite ed altamente granulari sfruttando l’intelligenza artificiale e il machine learning indipendentemente dal fatto che un datastore VMware e le Virtual Machine in esso contenute siano stati compromessi o meno.

InfiniSafe Cyber Detection per InfiniGuard – La Cyber Detection sarà estesa all’appliance dedicata al backup InfiniGuard, per aiutare le aziende a resistere e riprendersi rapidamente dagli attacchi informatici. Questa funzionalità fornisce scansione e indicizzazione altamente intelligenti per identificare i segnali di minacce informatiche negli ambienti di backup, contribuendo a garantire l’integrità dei dati. La versione migliorata sarà disponibile nella seconda metà del 2024.

Infinidat ha lanciato due anni fa la tecnologia InfiniSafe, una piattaforma software-based che offre una serie di funzionalità di cybersecurity. La soluzione ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stata collaudata da diverse aziende a livello globale. Le funzionalità complete di resilienza informatica della tecnologia InfiniSafe sono in grado di migliorare la capacità delle aziende di contrastare e proteggersi dagli attacchi informatici e dalle violazioni dei dati in continuo aumento, combinando, in un’unica piattaforma a elevate prestazioni, snapshot immutabili, air gapping logico, reti separate/isolate e recupero dei dati quasi istantaneo.

InfiniSafe ACP – sottolinea l’azienda – è l’ultimo esempio della crescente innovazione che caratterizza le soluzioni Infinidat ed è stata introdotta in concomitanza con il lancio di InfiniBox G4, la famiglia di array di storage di ultima generazione per configurazioni all-flash e ibride. La serie di array di storage G4 estende in modo sostanziale la resilienza del cyber storage di Infinidat e garantisce un miglioramento delle prestazioni fino a 2,5 volte superiori rispetto ai modelli precedenti. InfiniBox G4 introduce, inoltre, una serie di elementi e funzionalità fondamentali, alimentati da InfuzeOS, il sistema operativo software-defined di Infinidat.

Il webinar sulle nuove soluzioni Infinidat – “The Future of Enterprise Storage, Cyber Security and Hybrid Multi-Cloud” – è disponibile sul sito dell’azienda.