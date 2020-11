Infinidat ha annunciato una nuova nomina: Shahar Bar-Or entra in azienda con la qualifica di Chief Product Officer e General Manager delle operations in Israele.

Riportando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Boaz Chalamish, Bar-Or sarà responsabile della Ricerca e Sviluppo, della garanzia/convalida della qualità, dell’innovazione di prodotto, nonché delle operazioni e dell’IT.

I dati sono la valuta più recente e più potente al mondo e, grazie all’archiviazione, i dati custodiscono in modo sicuro tutto il loro potenziale.

Dalla rivoluzione industriale a quella di Internet, ci troviamo ora nel mezzo della terza rivoluzione globale. Per utilizzare al meglio questa immensa mole di dati preziosi, le aziende hanno bisogno di soluzioni IT e storage mirate e intelligenti.

Chalamish, ha svelati di aver riconosciuto in Shahar un talento eccezionale per guidare i nostri team di prodotto a livello globale e presso la sede israeliana. Possiede il miglior mix di capacità di leadership, competenza, esperienza e motivazione per aiutare Infinidat a raggiungere i propri ambiziosi obiettivi di crescita e progredire in innovazione strategica.

Bar-Or ha espresso la propria soddisfazione per la nomina, dichiarando la propria ammirazione per l’attenzione che Infinidat mette nel “migliorare” i punti deboli delle imprese sviluppando prodotti scalabili e affidabili, come InfiniBox, che vanta il TCO più basso per lo storage multi-petabyte e offre prezzi elastici e flessibili permettendo a tutti di accedere ai dati. Il nuovo manager si è inoltre dichiarato impaziente di dare il proprio contributo, grazie all’esperienza maturata, guidando l’azienda verso nuovi traguardi. Secondo Bar-Or, Infinidat, con la sua architettura e scalabilità leader di settore, ha davvero una visione innovativa per il mercato.

Shahar Bar-Or approda nella società israeliana da Western Digital, dove è stato VP of Embedded Engineering e Israel Site Leader per oltre cinque anni. Prima è stato in SanDisk per quasi nove anni e vanta oltre vent’anni di grande esperienza nell’Information Technology.