Storage enterprise, WeAreProject è ora Premium Partner di Infinidat

WeAreProject, in qualità di ecosistema sinergico di competenze al servizio dell’evoluzione tecnologica e della competitività delle imprese, ha annunciato il suo nuovo status di Premium Partner di Infinidat, azienda specializzata in soluzioni storage di livello enterprise che aiuta le imprese e i services provider a migliorare il proprio vantaggio competitivo basato sui dati. L’architettura storage software-defined di Infinidat offre latenza di microsecondi, cyber storage resilience, disponibilità del 100% e scalabilità con un TCO notevolmente inferiore rispetto alle tecnologie storage concorrenti. Questa evoluzione nella partnership – sottolinea WeAreProject – testimonia l’impegno di entrambe le aziende nel fornire soluzioni di alta qualità e valore elevato ai propri clienti.

“Essere designati come Premium Partner di Infinidat è il risultato di una collaborazione fruttuosa e duratura tra WeAreProject e Infinidat. Questa nuova posizione rafforza ulteriormente la già solida relazione tra le due aziende e apre la strada a una maggiore innovazione e crescita nel settore tecnologico”, dichiara Alberto Ghisleni Founder Project e CEO di WeAreProject.

In quanto Premium Partner, WeAreProject avrà accesso a risorse e conoscenze esclusive offerte da Infinidat. Ciò consentirà a WeAreProject di offrire ai propri clienti soluzioni di storage all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze sempre crescenti di gestione dei dati in modo efficiente, sicuro e scalabile.

CIO e CISO – mette in evidenza l’azienda – sono sempre più consapevoli che una strategia di sicurezza completa debba includere lo storage come componente essenziale. Oltre a proteggere la rete e gli endpoint e ad implementare soluzioni di sicurezza perimetrale e applicativa, è necessario raggiungere un adeguato livello di cyber resilience anche nell’infrastruttura dati.

Con la tecnologia di cyber storage InfiniSafe di Infinidat, le aziende possono facilmente creare ambienti cyber-resilienti in grado di resistere e riprendersi da attacchi informatici, guasti di sistema ed errori umani. Ciò include snapshot immutabili, air gap locali e remoti, reti isolate per test e ripristino quasi istantaneo. Con InfiniSafe Cyber Detection, Infinidat è ora uno dei pochi fornitori di storage a offrire il rilevamento informatico sullo storage primario, aiutando le aziende a resistere e rispondere rapidamente agli attacchi informatici attraverso una scansione approfondita e l’indicizzazione necessarie per identificare potenziali attacchi informatici. Senza funzionalità di questo tipo, integrate sia nello storage primario che in quello secondario, le aziende rischiano di essere seriamente esposte ad attacchi informatici.

“Pertanto, poter contare su un partner tecnologico di questo calibro quale Infinidat, ci consente di supportare i clienti nell’aumentare la capacità di intercettare le minacce sul nascere e di ottenere un ripristino quasi istantaneo dopo un attacco informatico, con la garanzia della consistenza dei dati e senza mai rinunciare alle performance”, afferma Emilio Mazzucconi Pre Sales Director WeAreProject. “Inoltre le aziende non sono più disposte a gestire configurazioni complesse, vogliono accedere in modo rapido ed efficiente ad ambienti privati ed isolati che consentano di recuperare i dati in modo rapido e intuitivo”.

Da parte sua, Infinidat è altrettanto entusiasta di rafforzare la partnership con WeAreProject: “La tendenza che si sta imponendo è che lo storage enterprise, sostenuto dalla resilienza informatica, diventi parte integrante della strategia di cybersecurity di ogni grande azienda a livello globale e grazie alla collaborazione con WeAreProject possiamo contare su un ecosistema sinergico di competenze che abbraccia gli ambiti di Cyber Security, di Automazione, di Hybrid Cloud e Intelligenza Artificiale. Siamo entusiasti che WeAreProject sia diventato uno dei nostri Premium Partner: questo riconoscimento è la conferma di come l’impegno reciproco verso il raggiungimento di un comune obiettivo porti sempre a ottimi risultati”, ha affermato Giuseppe Coppola, Channel Manager Italy e CEE di Infinidat.