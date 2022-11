Inaz, HExperience è la piattaforma HR completa

HExperience Inaz è la piattaforma HRweb-based focalizzata sulle persone e non solo sui processi, per gestire il lavoro in modo condiviso e flessibile.

Integra e armonizza soluzioni, strumenti e informazioni che aiutano tutti a lavorare meglio facilitando la gestione dei talenti, la collaborazione e le forme innovative di organizzazione.

È costituita da un database potente su cui s’innestano i moduli operativi necessari a ogni azienda per ottenere esattamente ciò che vuole: solo le funzioni utili all’organizzazione, che operano su informazioni e regole certificate e sempre aggiornate.

HExperience è una soluzione collaborativa pensata per le persone, che propone agli utenti un’esperienza realmente semplice indipendentemente dall’utilizzatore e dal suo ruolo nell’organizzazione.

Ha un’interfaccia accessibile e intuitiva e una piattaforma tecnologica integrata, sempre disponibile da qualunque device. Le informazioni sono custodite in una piattaforma cloud, un database unico, che le raccoglie in real time.

Inoltre, HExperience Inaz non è solo un prodotto, ma una soluzione completa che integra supporto tecnologico normativo e organizzativo, adattandosi a qualunque infrastruttura aziendale. La fase di startup è rapida e la consulenza e l’aggiornamento dei software sono garantiti da Inaz.

Scopri di più su HExperience e sui suoi moduli

I vantaggi offerti da HExperience Inaz

• Maggiore coinvolgimento delle persone in azienda. La collaborazione e la condivisione sono favorite da operazioni HR veloci, facili e chiare, grazie al sistema self-service, ai flussi di lavoro flessibili, ai wizard incorporati e a regole intelligenti.

• Maggior visione per la direzione HR. Per chi si occupa del personale, con HExperience è facile creare rete, formare gruppi e condividere informazioni su obiettivi, progetti, temi e attività. Sarà altrettanto semplice conoscere i diversi talenti delle persone e metterli costantemente a disposizione dell’azienda.

• Maggior flessibilità per tutta l’organizzazione. Qualunque sia la realtà organizzativa, il modello di business, i centri di costo e le sedi nel mondo, HExperience supporta la gestione delle persone al lavoro.

• Maggiore qualità del dato. Con HExperience ogni dato è unico, esatto, convalidato e subito disponibile. Integrare tutte le informazioni sulla forza lavoro permette di monitorare i risultati di business e decidere in tempo utile senza bisogno di fogli di calcolo o processi non in linea.

I moduli della piattaforma

• HE Base – il motore di HExperience, un database unico che custodisce il tesoro dei dati aziendali e supporta tutti i prodotti della piattaforma. Contiene gli archivi sempre aggiornati delle informazioni sui dipendenti e sull’organizzazione e le funzionalità per gestirle.

• HE Risorse Umane – per gestire le persone in modo strategico, collaborativo e flessibile

• HE Presenze e turni – timbrature, assenze e ferie: tutto quadra perfettamente

• HE paghe – la soluzione completa per la busta paga

• HE Portale del Dipendente – lo spazio nel quale pubblicare cedolini e comunicazioni individuali per i dipendenti.

• HE Nota Spese – la gestione di trasferte e missioni non è mai stata così semplice

• HE Welfare – lo strumento per cogliere tutte le opportunità del welfare aziendale, offrendo ai dipendenti un paniere di beni e servizi adatti alle loro esigenze

• HE Car – consente di tenere sempre sotto controllo la flotta aziendale e il personale in viaggio

• HE Connect – un social network aziendale, collaborativo e sicuro.

• HE Analytics – il tool di reportistica avanzata che permette di fare business intelligence sul patrimonio di informazioni relative alle persone in azienda.

