Imparare DevOps: il modulo di training di Red Hat

Il cambiamento culturale è al centro della trasformazione digitale e una maggiore collaborazione tra e all’interno dei team rappresenta un elemento chiave per ottenerlo e la metodologia DevOps in questo senso è fondamentale perché consente una reale integrazione in azienda tra i team di sviluppo e quelli operativi, nell’ottica di una evoluzione profonda, che tocca tutti i sistemi di un’organizzazione.

Da portatrice di un modello e uno stile open source, Red Hat si è sempre proposta come società che spinge all'innovazione.

Nel momento in cui confluisce definitivamente in Ibm, Red Hat ribadisce questo ruolo con un’offerta avanzata di training, pensata per consentire alle aziende clienti di sfruttare al meglio i processi di trasformazione digitale in atto, ottenendo vantaggi significativi a livello organizzativo, commerciale e tecnologico.

Con il supporto diretto del proprio top management e all’interno della proposta di Open Innovation Labs, è stato realizzato un modulo di training dedicato a DevOps Culture & Practice Enablement, che è stato offerto per la prima volta dall’organizzazione italiana di Red Hat ai propri clienti.

Rivolto al management e basato su Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat Ansible Engine e Red Hat Enterprise Linux, il corso è nato per promuovere un cambiamento culturale nel modo in cui la metodologia DevOps viene integrata all’interno di un’organizzazione e contribuisce a farla evolvere nel segno dell’innovazione e dell’apertura al futuro.

Con una settimana di formazione in aula, il corso permette di affrontare una modalità innovativa di applicazione della tecnologia alla sfera aziendale, con un forte focus sul passaggio di conoscenze e sulla sperimentazione di metodi e processi di lavoro e con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei gruppi di lavoro.

La prima sessione di training ha avuto ottimi riscontri da parte dei partecipanti, in ugual misura clienti finali e partner di Red Hat.

Come riporta una nota di Red Hat, per Giovanni Caria, system engineer di Sia, il corso affronta bene i principi teorici e pratici della metodologia DevOps, con bilanciamento tra sessioni teoriche sulla metodologia agile, sessioni pratiche sui tool e simulazioni di progetto in team.

Per Mario Nelli, software engineer di Sogei il corso fornisce un toolkit di strumenti utili per comprendere la cultura DevOps per introdurla praticamente nelle attività lavorative.

Per Rosario D'Orso, Senior Solution Architect in Sorint.lab il corso è caratterizzato da un mindset specifico della metodologia agile stato applicato alla didattica.