Iliad express, le Sim dell’operatore arrivano al supermercato

iliad prosegue nella propria strategia innovativa e attiva un nuovo canale distributivo, avvicinandosi ancor più alle persone con iliad express.

Si tratta del nuovo canale tramite cui è possibile trovare una SIM iliad tra le gift card e le ricariche esposte presso le più note catene di Supermercati e Ipermercati, Store di elettronica di consumo e Bookstore, per sottoscrivere un’offerta iliad.

iliad Express si aggiunge alla rete distributiva iliad aumentando ulteriormente il numero di canali presenti in Italia così come le differenti modalità di acquisto di una SIM.

E’ quindi possibile accedere all’offerta iliad in modo innovativo quando si fa la spesa, mentre si sta acquistando un libro o un caffè e pagando direttamente in cassa, offrendo un nuovo elemento di customer experience.

Al momento del pagamento, infatti, si riceve uno scontrino sul quale sarà posto il PIN da utilizzare per attivare la SIM in pochi passaggi online, direttamente dall’area dedicata sul sito iliad.

Con iliad express è attualmente possibile sottoscrivere l’offerta GIGA 70, con 70GB di traffico in 4G/4G+ con 5G incluso, Minuti e SMS illimitati al costo di 9,99€.

Il nuovo canale va così ad espandere la sempre più estesa rete iliad che conta oggi oltre 1.300 Simbox diffuse in tutta Italia tra i 18 iliad Store, gli oltre 500 iliad Corner e la rete iliad Point con più di 600 punti Snaipay attivi presso tabaccherie, edicole e bar.

Con l’avvio dell’iniziativa iliad express, verranno progressivamente attivati centinaia di punti vendita tra le migliori insegne di Supermercati, Ipermercati, Store di elettronica di consumo e Bookstore. Per individuare il punto iliad express più vicino, è possibile utilizzare lo Store Locator sul sito iliad