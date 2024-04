Il servizio giapponese di IA per fragranze SCENTMATIC KAORIUM è stato selezionato come tendenza lifestyle 2023 dalla rivista digitale globale STIR

URL: https://scentmatic.co.jp/

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–SCENTMATIC Inc (CEO: Toshiharu Kurisu, ufficio centrale: Tokyo, Giappone), che propone nuove esperienze cliente tramite la digitalizzazione del profumo, ha annunciato che KAORIUM, il suo servizio di IA in grado di verbalizzare le fragranze, è stato selezionato per aver “ ripercorso l’innovazione e le idee che hanno definito le tendenze dello stile di vita del 2023” da parte di STIRworld.com, una rivista digitale leader globale nei settori di design, architettura e arte.



*KAORIUM è un marchio registrato di SCENTMATIC Inc.









Pagina dell’articolo di STIRworld.com (pubblicato il 17 dicembre 2023)



“ Ripercorrere l’innovazione e le idee che hanno definito le tendenze dello stile di vita del 2023″



https://www.stirworld.com/see-features-retracing-innovation-and-ideas-that-defined-the-lifestyle-trends-of-2023

L’articolo presenta KAORIUM come una delle tendenze di lifestyle che avrà un importante impatto sulla struttura del design globale nel 2023. L’articolo descrive il processo di unificazione di profumo, lingua e intelligenza artificiale per perfezionare le preferenze di profumo degli utenti come “esperienza immersiva”. KAORIUM è stato valutato come una tendenza lifestyle per il 2023, definendo una nuova esperienza di vendita al dettaglio che non può essere trovata nei tradizionali banchi di vendita di profumi.

Informazioni su KAORIUM



https://www.youtube.com/embed/0fpDr3zgjeM?feature=oembed

L’articolo è stato presentato anche sull’account Instagram di STIRworld.com.

Video reel su Instagram di STIRworld.com (pubblicato il 20 dicembre 2023)



https://www.instagram.com/reel/C1CqKsNywAD/?igsh=cXJxczUzanhxa2to

KAORIUM è stato al centro dell’attenzione quando abbiamo presentato questo sistema IA in grado di convertire tra loro profumi e parole in occasione del London Design Festival 2023, uno dei principali eventi di design al mondo, che si è tenuto a Londra, nel Regno Unito, per otto giorni dal 16 al 24 settembre 2023.

Pagina dell’articolo di STIRworld.com (pubblicato il 19 settembre 2023)



https://www.stirworld.com/see-lifestyle-scentmatics-kaorium-at-ldf-2023-explores-language-and-emotion-in-fragrance-selection

Nell’intervista con STIR, Kurisu, direttore generale di SCENTMATIC, ha presentato le innovazioni introdotte da KAORIUM nel settore del retail giapponese, nonché il suo impatto futuro potenziale e sociale.

https://scentmatic.co.jp/contact-en

[SCENTMATIC, Inc.]

SCENTMATIC è stata fondata nel 2019 come gruppo di progettazione aziendale di fragranze in co-creazione, in grado di aggiungere un “valore di esperienza emotiva” a qualsiasi cosa grazie a un sistema IA che verbalizza le fragranze. Concentrandoci sull’area più sconosciuta dei cinque sensi, “l’olfatto”, abbiamo sviluppato KAORIUM, uno strumento IA in grado di verbalizzare i profumi. KAORIUM dovrebbe aiutare le aziende a utilizzare i profumi in vari modi. SCENTMATIC sta lavorando alla “digitalizzazione dell’olfatto”. Rivoluzionerà le attività commerciali in tutti i settori evolvendo i sensi delle persone attraverso l'”esperienza dell’olfatto” utilizzando profumi e parole.

https://scentmatic.co.jp/contact-en