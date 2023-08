Il nuovo Ulysses consente di scrivere equazioni LaTeX su Mac e iPhone

La nuova versione di Ulysses, l’applicazione di scrittura professionale per Mac, iPad e iPhone nella sua release 31 di luglio 2023 consente ora di scrivere equazioni utilizzando LaTeX, il linguaggio di marcatura molto diffuso soprattutto in ambito scientifico e nel mondo accademico, ad esempio per la gestione tipografica delle formule matematiche.

La versione 31 di Ulysses permette di scrivere le equazioni con LaTeX e di vederle impaginate in modo graficamente impeccabile, spiega la società sviluppatrice.

Ma non solo. Ulysses 31 consente di visualizzare l’anteprima delle equazioni nell’editor, di eseguire l’esportazione delle equazioni in PDF, DOCX, HTML, ePub e Markdown, così come di pubblicarle su WordPress, Ghost e Micro.blog.

Quella relativa al linguaggio di marcatura LaTeX è la principale novità dell’ultima versione del software, ma non l’unica. Ulysses consente ora anche di duplicare e archiviare i progetti. Ed è anche possibile duplicare i progetti archiviati.

La funzione di duplicazione consente ad esempio di iniziare un progetto nuovo sfruttando come base di partenza uno di quelli esistenti. La seconda nuova funzione consente di conservare i progetti finiti nell’archivio, in modo che non siano motivo d’intralcio o di distrazione, ma che rimangano comunque sempre a portata di mano.

Le note di rilascio di Ulysses 31 elencano anche una lunga serie di miglioramenti: l’applicazione ora dovrebbe avviarsi un po’ più velocemente, spiega la società sviluppatrice, soprattutto in presenza di librerie di grandi dimensioni e con molti progetti.

Anche il download di molti fogli da iCloud dovrebbe essere molto più veloce, e alcuni conflitti di sincronizzazione vengono ora risolti automaticamente.

Su iOS, copiare e incollare da Safari dovrebbe essere più affidabile; inoltre, la digitazione dinamica è ora utilizzata in più punti.

Sempre su iOS, i PDF incorporati sono ora inclusi quando vengono esportati in PDF. Su macOS, invece, i PDF incorporati non sono più rasterizzati quando vengono esportati in PDF.

Ancora su Mac, l’integrazione con Aeon Timeline ora include il supporto per i progetti e i fogli di materiale.

Oltre a nuove funzioni e miglioramenti, l’aggiornamento introduce inoltre anche numerose correzioni di errori.