Il nuovo FLOOR ONE S7 FlashDry di Tineco ha un’efficace funzione di asciugatura rapida

Grazie alla tecnologia FlashDry, infatti, l’ultimo arrivato di casa Tineco è in grado, al termine del ciclo di autopulizia, di effettuare anche un’asciugatura rapida, facilitando le pulizie domestiche in termini di tempo ed efficacia. Dotato di un sistema ad autopropulsione SmoothPower, il nuovo Tineco aiuta gli utenti nei movimenti.

Pulizia e autopulizia approfondite

Dotato del sistema autopulente FlashDry, Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry utilizza acqua a 70° per dissolvere efficacemente le macchie e pulire in profondità sia il tubo che il rullo della spazzola.

Il ciclo autopulente assicura risultati eccellenti in soli 2 minuti di lavaggio, seguiti da un’asciugatura FlashDry di 5 minuti, che con la sua centrifuga a 70° permette di avere in pochissimo tempo il rullo asciutto, pulito e senza odori. Questo sistema di pulizia consente di mantenere un ambiente completamente igienizzato, quindi ideale per i bambini e chi vive con animali.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry presenta un flusso d’acqua a pressione bilanciata, che assicura un pavimento completamente pulito grazie a un lavaggio continuo con acqua fresca e un efficiente riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di acqua a 450 rotazioni al minuto.

Autonomia prolungata e pulizia precisa

Con 40 minuti di autonomia, Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry consente di pulire per lunghi periodi effettuando meno ricariche, meno svuotamenti e meno riempimenti, grazie al sistema Tineco iLoop™ che regola costantemente l’alimentazione della batteria e l’acqua pulita e sporca. Il sensore è in grado di rilevare il livello di sporco, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua.

Inoltre, la pulizia dei bordi su entrambi i lati assicura che nessuna zona venga trascurata durante la pulizia della casa.

Disponibilità e informazioni aggiuntive

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è disponibile su Amazon a un prezzo di 799,00€.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

