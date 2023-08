Il nuovo Adobe Express con Firefly porta l’intelligenza artificiale generativa ai creatori di tutto il mondo

Adobe ha annunciato la nuova versione di Adobe Express, annunciando la disponibilità generale per il web, con funzionalità di intelligenza artificiale generativa Firefly beta.

Le innovazioni di Express portano la potenza e la precisione dei famosi strumenti di Adobe per foto, design, video, documenti e AI generativa in un nuovo editor AI-first, all-in-one, che rende facili e veloci operazioni come la creazione di contenuti video social mozzafiato, il ritocco di immagini, l’importazione, la modifica e la decorazione di PDF e l’elaborazione di progetti sorprendenti.

Express viene utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, a tutti i livelli di competenza, per creare contenuti social accattivanti, video avvincenti, PDF di grande impatto visivo, biglietti e volantini digitali, relazioni e curriculum coinvolgenti e molto altro ancora. Disponibile a livello globale e con l’IA generativa di Firefly (qui la nostra guida all’uso) che ora supporta suggerimenti in oltre 100 lingue, per gli utenti di Express è ancora più facile generare immagini di alta qualità, creare effetti di testo sorprendenti, semplificare i flussi di lavoro e migliorare la produttività nella lingua che preferiscono, tutto all’interno di Express. Queste nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono disponibili da subito sul web desktop e presto l’ultima versione di Express sarà disponibile anche per i dispositivi mobili.

“Con innovazioni rivoluzionarie e l’IA generativa al centro di Express, stiamo potenziando una base di utenti in continua espansione con uno strumento AI-first, all-in-one, che rende la creazione di contenuti veloce, facile e divertente”, ha dichiarato Govind Balakrishnan, senior vice president, Adobe Express and Digital Media Services di Adobe. “Il nuovissimo Express sta rivoluzionando il modo in cui le persone trasformano le idee in contenuti straordinari e siamo solo all’inizio, con innovazioni entusiasmanti che riguardano la creazione di immagini, il design, i video, l’audio, i PDF e molto altro ancora”.

Adobe Express per i membri di Creative Cloud

Che siate studenti, professionisti creativi, comunicatori, piccole imprese o aziende, Express fa al caso vostro. Le iscrizioni a Creative Cloud includono la versione completa a pagamento di Express Premium. I membri di CC possono facilmente accedere, modificare e lavorare con risorse creative direttamente da Photoshop e Illustrator, oppure aggiungere a Express file collegati che rimangono sempre sincronizzati tra le varie app. Gli utenti possono anche importare e migliorare i PDF in modo semplice e veloce in Express, aggiungendo testo, immagini, sfondi, loghi e altro ancora per migliorare qualsiasi documento. Express consente agli utenti di collaborare in tempo reale e di creare rapidamente contenuti per i social media o per l’approvazione dei concetti, consentendo ai team di rimanere fedeli al marchio.

Express nelle aziende

Per le aziende, Express crea un ponte tra i flussi di lavoro dei professionisti della creatività e del marketing grazie alle integrazioni con le applicazioni Creative Cloud e con Experience Manager, la soluzione CMS di livello mondiale di Adobe in Adobe Experience Cloud. Le integrazioni senza soluzione di continuità democratizzano la creatività al di là dei team di progettazione e consentono alle organizzazioni di creare, collaborare e distribuire contenuti in modo rapido e su scala. Con Express e Firefly for Enterprise, qualsiasi dipendente di un’organizzazione può generare contenuti bellissimi e pronti da condividere.

Creatività per tutti

I proprietari di piccole e medie imprese, gli imprenditori solitari, gli influencer dei social media, gli studenti e altri ancora possono ora pianificare, programmare, visualizzare in anteprima e pubblicare facilmente contenuti eccezionali, tutto da un’unica postazione. Più di 56 milioni di studenti ed educatori in tutto il mondo hanno già accesso a Express per collaborare in tempo reale alla creazione di straordinari portfolio digitali, progetti condivisi, volantini, flashcard, video animati e molto altro.