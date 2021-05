Il mining di Bitcoin consuma 8 volte più energia di Google e Facebook

I dati acquisiti e calcolati da Finbold indicano che il consumo annuo stimato di elettricità di Bitcoin di 143 TWh al 5 maggio 2021 è almeno otto volte superiore al consumo combinato di 17 TWh di Facebook e Google.

Il consumo del social network è pari a 12 TwH, mentre il consumo energetico annuale di Google è di 5 TWh.

I consumi generati dal mining della criptovaluta rappresentano anche circa il 69% di tutta l’energia utilizzata dai data center mondiali a 205 TWh.

Le stime sul consumo energetico di Bitcoin sono superiori ai 124 TWh della Norvegia, ai 71 TwH del Bangladesh e ai 56 TwH della Svizzera

Il consumo energetico del mining aumenta insieme all’aumento di valore

Il dibattito sulla sostenibilità dei bitcoin è aumentato di intensità, soprattutto con l’aumento di valore dell’asset.

Secondo il rapporto di Finbold, il consumo energetico di Bitcoin di solito è correlato a un aumento di valore. Diventa più redditizio estrarre l’asset perché più persone vendono e acquistano la criptovaluta per sfruttare il prezzo elevato.

Ciò richiede che più miners confermino le transazioni. Pertanto, più miners operano, maggiore è la potenza di calcolo necessaria per risolvere i problemi di elaborazione.

D’altro canto, i sostenitori delle criptovalute credono che il consumo energetico di estrazione di bitcoin diminuirà con l’emergere di fonti di energia rinnovabile.

L’approccio rispecchia il consumo energetico delle aziende tecnologiche che si stanno spostando verso fonti rinnovabili.

Perché il consumo di elettricità del mining rimane controverso

Attualmente, l’attività è in una corsa rialzista sostenuta dalla capitalizzazione di mercato che supera il valore di mille miliardi di euro.

L’aumento dei valori di bitcoin ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità.

Il dibattito su quanta potenza è necessaria per sostenere la rete di bitcoin è sempre accompagnato dalle altre critiche dell’asset come la volatilità dei prezzi e la capacità di aiutare le attività illecite.

Diventa più redditizio estrarre l’asset perché più persone vendono e acquistano criptovalute per sfruttare il movimento dei prezzi elevati. Ciò richiede che più minatori confermino le transazioni. Pertanto, più minatori, maggiore è la potenza di calcolo necessaria per risolvere i problemi di calcolo.

I sostenitori del mining credono che mettere il consumo di energia di bitcoin in un contesto più ampio sia molto vantaggioso.

Credono che il consumo di energia sia un piccolo prezzo da pagare per l’attività di generazione di criptovalute, in quanto promette ulteriori vantaggi come l’inclusione finanziaria e il decentramento dei sistemi finanziari.

In generale, si prevede che il consumo di elettricità delle società tecnologiche aumenterà a causa dell’aumento del traffico Internet e del carico di dati.

Tuttavia, queste aziende stanno contrastando l’aumento del consumo di energia passando a mezzi efficienti.

Oltre a investire in fonti di energia rinnovabile, le società stanno chiudendo anche le strutture più vecchie favorendo centri ultra efficienti. In generale, consumare meno energia è diventato parte degli sforzi di responsabilità sociale d’impresa di Facebook e Google.

Passare alle energie rinnovabili potrebbe rendere il mining sostenibile

Inoltre, il settore delle criptovalute sta abbracciando anche le fonti di energia rinnovabile. I sostenitori di Bitcoin ritengono che man mano che le opzioni di energia rinnovabile emergono e diventano più economiche, anche l’asset digitale diventerà più verde. C’è un consenso sul fatto che Bitcoin e tutte le società operanti nelle criptovalute debbano sforzarsi di ridurre le loro impronte di carbonio.

Inoltre, il consumo di elettricità di Bitcoin è stato collegato alle infrastrutture e ci sono progressi nella costruzione di Asic, chip appositamente costruiti per estrarre l’asset con un focus su un minor consumo di energia.

Con il Bitcoin che sta diventando mainstream, i governi amichevoli probabilmente sosterranno il settore consentendo la creazione di società di mining vicino alle reti elettriche, in particolare all’elettricità rinnovabile. Tale iniziativa vedrà i miners utilizzare l’energia in eccesso prodotta per mitigare l’eccesso di offerta di elettricità.

Questo modello sembra funzionare in Cina , dove sono state stabilite strutture minerarie su larga scala in regioni con energia a basso costo ed in eccesso. Tuttavia, il dibattito sulla sostenibilità del Bitcoin potrebbe non raffreddarsi presto, soprattutto con l’asset che si prevede continuerà a crescere di valore: è probabile che i critici si concentrino sul consumo di energia del bitcoin.