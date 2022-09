Il Gruppo Lutech acquisisce Stain

Il Gruppo Lutech, azienda leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni IT, ha annunciato oggi l’acquisizione di Stain.

Da oltre 30 anni l’azienda sviluppa software MES per la raccolta e gestione dei dati di produzione, provvedendo alla digitalizzazione delle informazioni nei reparti produttivi all’automazione industriale del settore manufacturing e metal. Grazie alla approfondita conoscenza del linguaggio delle macchine e degli operatori, Stain riesce a progettare strumenti interconnessi e performanti che permettono ai loro clienti di scoprire i costi occulti in produzione.

Questa operazione nasce dalla volontà di ampliare le rispettive competenze nella progettazione e realizzazione di prodotti e servizi che consentano la digitalizzazione dei flussi informativi nel settore manufacturing aumentando la produttività delle aziende clienti.

“L’ingresso di Stain rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di crescita, che ci permette di ampliare le nostre competenze nello sviluppo di software per l’informatizzazione dei processi industriali. L’operazione contribuirà a rafforzare la nostra offerta nel settore manufacturing e ad affermare la nostra area di servizi e soluzioni per la digitalizzazione delle industrie come una delle più prestigiose e complete nel settore.” – ha affermato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech.

“È motivo di grande soddisfazione che Lutech ci abbia scelto per completare la propria offerta di soluzioni digitali nel mercato delle soluzioni MES 4.0 – ha dichiarato Claudio Morbi, CEO di Stain -. L’operazione ci permette di continuare a crescere e di compiere un ulteriore salto di qualità in termini di competenze e fatturato grazie alle esperienze e alle tecnologie del gruppo”.