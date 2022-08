Il Gruppo Lutech acquisisce Basiliko Srl

Il Gruppo Lutech ha annunciato oggi l’acquisizione di Basiliko Srl.

Basiliko Srl accompagna Brand e Retail italiani nello sviluppo di reti e-Commerce B2C e B2B su piattaforma Adobe Commerce integrandole con le migliori tecnologie ERP, PIM e CRM. Grazie alla sua esperienza quasi decennale l’azienda si propone come partner d’eccellenza nella consulenza specializzata nel mondo delle vendite online.

In particolare, l’acquisizione da parte di Lutech di Basiliko Srl nasce dalla volontà di ampliare le rispettive competenze nella progettazione e realizzazione di prodotti e servizi che migliorino il drive to store e aumentino le conversioni dell’e-Commerce.

“L’ingresso di Basiliko è un passo fondamentale per lo sviluppo del Gruppo Lutech nel settore retail. L’operazione contribuirà a rafforzare la nostra offerta nel settore dell’e-commerce con un posizionamento innovativo unico nel mercato per accelerare la trasformazione del comparto” – ha affermato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech.

L’eccellenza di Basiliko nello sviluppo di e-Commerce è confermata anche dal riconoscimento come migliore partner Adobe Commerce emergente del mercato EMEA nel 2020.

“L’ingresso nel Gruppo Lutech rappresenta un grande riconoscimento del lavoro svolto in questi anni come partner Adobe per progetti nel settore del commercio online in Italia – ha dichiarato Fabio Canovi, Co-founder e CEO di Basiliko Srl -. Entrando a far parte del gruppo Lutech, avremo l’opportunità di continuare il nostro percorso di crescita compiendo un ulteriore salto di qualità in termini di struttura, risorse e referenze per supportare ancora meglio i nostri clienti e allargare i nostri servizi a dei nuovi”.

“L’ingresso nel Gruppo Lutech ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento di consulenti tecnologici in ambito digitale basato su piattaforme Adobe e di poter affrontare con un approccio sistemico le sfide che l’evoluzione dell’e-commerce pone ai nostri clienti” – ha commentato Luca Carafoli, Co-founder e CTO di Basiliko Srl.