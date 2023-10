il Gruppo E investe in intelligenza artificiale comprando il 26% di Memori

Dopo un percorso di conoscenza e collaborazione di un anno, Ergon, azienda capofila del Gruppo E, entra nel capitale sociale di Memori – startup italiana specializzata in tecnologie per lo sviluppo di esperienze ed interfacce conversazionali potenziate dall’intelligenza artificiale – acquisendo il 26% delle quote dell’azienda.

Memori entra dunque nella galassia del Gruppo E rendendolo immediatamente operativo sui temi dell’intelligenza artificiale. Il Gruppo E crede fortemente nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e anticipando le esigenze del mercato, fa il suo ingresso nel settore, acquisendo le quote di una realtà in rapida ascesa e dall’enorme potenziale.

La nota emessa da Memori a seguito dell’operazione con Gruppo E

Memori è orgogliosa di annunciare l’acquisizione da parte di Ergon, azienda capofila del Gruppo E, di una quota corrispondente al 26% del proprio capitale sociale.

Il Gruppo E, nato in Toscana con la capofila Ergon più di quindici anni fa, è un insieme di player dell’information technology che affianca le aziende nella transizione digitale.

A seguito di una collaborazione durata un anno, durante la quale Memori e il Gruppo E hanno potuto studiare le reciproche metodologie, team di lavoro, prodotti e offerte, la decisione di allearsi ufficialmente attraverso lo strumento dell’acquisto delle quote da parte della realtà toscana, è stata una conseguenza naturale.

Il lavoro di Memori sulle esperienze e interfacce conversazionali potenziate dall’AI si è consolidato nel prodotto TwinCreator e da quest’anno è stato reso disponibile per i clienti in forma Platform as a Service, consentendo loro l’accesso a una suite completa sia per creatori di contenuti che per tecnici che vogliano programmare e integrare AI complesse nei loro progetti nuovi o esistenti.

Memori era alla ricerca di un partner che potesse offrire solidità, storia e sicurezza per permetterle di continuare a sperimentare ed espandersi e in Gruppo E ha trovato il giusto alleato.