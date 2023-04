Il Framework Ep4IoT di SAEP ICT Engineering: l’Internet of Things per le PMI Italiane

“Nel Gruppo SAEP, e in particolare in SAEP ICT Engineering, siamo particolarmente attenti all’Internet of Things. Infatti, è una tecnologia emergente che può essere utilizzata in molti modi diversi e sta diventando sempre più importante per le piccole e medie imprese. Il nostro Gruppo è storicamente legato a queste realtà, fondamentali per il tessuto sociale ed economico del territorio: siamo consapevoli del nostro ruolo come loro partner. Riteniamo che l’IoT sia centrale nel percorso di trasformazione digitale e nell’industria 4.0; ai nostri clienti forniamo piattaforma, consulenza e tutta la flessibilità di cui le aziende italiane hanno bisogno per esprimere tutto il proprio potenziale. Il nostro punto di forza si chiama Ep4IoT”, afferma Giuseppe Caspani, CEO di SAEP ICT Engineering.

Il Framework Ep4IoT abilita i vantaggi dell’IoT per le imprese

Monitoraggio remoto

L’IoT consente alle PMI di monitorare prodotti e attività da remoto. Ad esempio, i sensori possono rilevare le condizioni ambientali, come la temperatura e l’umidità, e inviare queste informazioni ai dispositivi di monitoraggio. Questo permette di controllare l’efficienza dei processi e di intervenire in modo tempestivo se si verificano problemi. Operazioni, quindi, di importanza vitale per le PMI dove il Framework Ep4IoT è il fattore abilitante. La ragione è semplice: la soluzione IoT di SAEP ICT Engineering è sviluppata pensando proprio alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese.

Efficienza energetica e manutenzione predittiva

Le PMI possono utilizzare l’IoT per migliorare l’efficienza energetica delle loro attività. Ad esempio, utilizzando sensori per monitorare i consumi e identificare i punti in cui è possibile risparmiare energia. Ciò consente di ridurre i costi e di avere un impatto positivo sull’ambiente. Le aziende possono inoltre avvantaggiarsi delle funzionalità di Ep4IoT per la manutenzione predittiva. Il flusso di dati “warm”, infatti, offre una tempestiva lettura dei parametri funzionali degli apparati. Evitando, ad esempio, che il funzionamento fuori specifica finisca con il produrre danni costosi e, in casi estremi, irreparabili. “Siamo consapevoli di quanto sia centrale per i nostri clienti la tematica energetica. Essere efficienti da questo punto di vista significa essere competitivi e apprezzati sul mercato. Ormai da tempo ecologia ed economia sono inscindibili”, sottolinea Giuseppe Caspani.

Personalizzazione

L’IoT consente alle PMI di personalizzare prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Ad esempio, possono utilizzare i sensori per raccogliere informazioni sui comportamenti dei clienti e servirsi di queste informazioni per offrire prodotti e servizi più personalizzati. Ed è proprio la personalizzazione ad essere uno dei punti forti di Ep4IoT, come ricorda Giuseppe Caspani: “Il nostro framework poggia su solide basi. Da un lato, abbiamo costruito una serie di scenari standard, basandoci sulla nostra esperienza e sulla profonda conoscenza dei settori in cui operano i nostri clienti. Dall’altro, siamo più che consapevoli che ogni azienda ha esigenze e peculiarità uniche. Non potevamo certo chiedere ai nostri clienti di adattarsi ai nostri prodotti. Siamo noi, e in questo caso il framework Ep4IoT, a seguire concretamente le richieste dei clienti. Chi si affida a noi, sceglie un team di professionisti preparati e fortemente orientati alla soddisfazione del cliente”.

Competitive advantage

Le PMI che utilizzano l’IoT possono ottenere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Questa tecnologia consente loro di automatizzare i processi, migliorare l’efficienza e ridurre i costi. Ciò si traduce in prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi.

L’IoT abilita quindi il miglioramento dei processi, riduce i costi, aumenta la sicurezza e la capacità di personalizzare prodotti e servizi per rispondere in modo unico alle esigenze dei propri clienti. Per sfruttare al meglio i vantaggi di questa tecnologia, tuttavia, la scelta del partner non è secondaria. Anzi, è alla base del successo di un progetto IoT. “SAEP ICT Engineering parla la stessa lingua dei suoi clienti. Con loro costruisce un percorso tecnologico, risolvendo i problemi di oggi, progettando al tempo stesso i successi di domani”, conclude Giuseppe Caspani.

Ep4IoT vincitore del Bando di Regione Lombardia

La soluzione targata SAEP ICT Engineering, grazie alle sue peculiarità, è stata selezionata come vincitrice del bando Tech Fast 2021 di Regione Lombardia, come miglior prodotto nell’ambito dell’innovazione tecnologica legata all’industria 4.0.