Il co-fondatore di OpenAI, John Schulman, passa ad Anthropic

John Schulman, co-fondatore di OpenAI e figura chiave nello sviluppo di ChatGPT, ha annunciato la sua decisione di lasciare l’azienda per unirsi alla startup concorrente Anthropic.

Schulman, che ha contribuito significativamente alla ricerca sull’allineamento dell’IA e ai modelli di apprendimento per rinforzo di OpenAI, ha condiviso la notizia attraverso un post sulla piattaforma social X . Ha motivato la sua scelta con il desiderio di concentrarsi maggiormente sull’allineamento dell’IA e di impegnarsi in lavori tecnici più pratici​.

I shared the following note with my OpenAI colleagues today: I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided… — John Schulman (@johnschulman2) August 6, 2024

La partenza di John Schulman rappresenta un cambiamento significativo all’interno di OpenAI, soprattutto in seguito al recente congedo prolungato di un altro co-fondatore e presidente, Greg Brockman. Il congedo di Brockman, previsto fino alla fine dell’anno, si aggiunge alla lista di cambiamenti importanti nel personale dell’azienda.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build. — Greg Brockman (@gdb) August 6, 2024

Nel suo annuncio, John Schulman ha sottolineato che la sua decisione è stata personale e non dovuta a una mancanza di supporto per la ricerca sull’allineamento presso OpenAI. Ha espresso gratitudine per le opportunità avute in OpenAI, ma ha anche manifestato entusiasmo per il contributo alla missione di Anthropic.