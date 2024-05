Disponibile in Italia PayPal Complete Payments, la soluzione per permettere alle PMI di offrire ai propri clienti worldwide molteplici metodi di pagamento

PayPal Complete Payments è disponibile in Italia e in oltre 20 mercati europei. Questa soluzione consente alle piccole imprese in Italia di accettare una serie di pagamenti tramite PayPal come fornitore unico di servizi di pagamento, con soluzioni quali buy now pay later (Paga in 3 rate di PayPal), Apple Pay, Google Pay, carte di credito e di debito e metodi di pagamento alternativi da tutto il mondo.

“Stiamo introducendo la nostra ultima innovazione sul mercato italiano con PayPal Complete Payments, che consente alle piccole e medie imprese di offrire ai propri clienti lo stesso livello di servizio e user experience delle grandi imprese”, ha dichiarato Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia. “Grazie a queste avanzate funzionalità, PayPal supporta il lavoro quotidiano delle piccole medie imprese riducendo la complessità, aumentando le possibilità di conversione e stimolando la crescita del business, tra gli altri vantaggi resi possibili dalle nostre soluzioni”.

Le piccole imprese affrontano ogni giorno una serie di difficoltà, dalla ricerca di nuovi clienti alla gestione del flusso di cassa, fino alla promozione delle vendite. Ampliare la scelta delle possibili modalità di pagamento per gli acquirenti può contribuire a trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi e incrementare le vendite. Secondo i dati dell’eCommerce Index di PayPal, il 49% degli acquirenti italiani ha abbandonato il carrello al momento del pagamento. Tra questi è la Generazione Y la più sensibile, con una percentuale di abbandono del 64%. Allo stesso tempo, il 31% dei consumatori italiani è più propenso a completare l’acquisto, piuttosto che abbandonare il carrello, se è disponibile il loro metodo di pagamento preferito.

PayPal offre integrazioni con varie piattaforme di e-commerce, come Prestashop, TeamSystem e Big Commerce, consentendo ai clienti di accedere in modo semplice e immediato a questa nuova soluzione, che permette alle piccole imprese idonee di consentire ai propri clienti di memorizzare in modo sicuro i loro metodi di pagamento su PayPal per acquisti futuri. Questo offre un’esperienza di shopping senza soluzione di continuità per i consumatori e aiuta le piccole imprese a incrementare le conversioni e ad ottenere acquirenti abituali.

Grazie alla nuova funzionalità Package Tracking, le aziende possono sincronizzare le informazioni sugli ordini e sulla tracciabilità. La condivisione dei dati di tracciamento con PayPal aiuta le aziende a ridurre il numero delle controversie con i clienti e semplifica il processo di risoluzione, grazie all’eliminazione delle risposte manuali e alla riduzione dei costi.

Per contribuire alla sicurezza delle piccole imprese in un ambiente in cui le frodi sono in continuo aumento, PayPal Complete Payments continuerà a offrire i servizi di Protezione Frodi, Protezione Chargeback, Gestione Controversie e Protezione Vendite per le transazioni idonee.

Ora le piccole imprese possono scegliere tra tariffe flat e flessibili, in modo da ottenere il pagamento anticipato dell’intero importo e conoscere nel dettaglio i costi di elaborazione.

I numeri di PayPal

Fondata nel 1998, presente ora in più di 200 mercati in tutto il mondo, PayPal ha 427 milioni di account attivi (consumatori e merchant), di cui 120 milioni in Europa, tramite i quali vengono gestiti 1,93 trilioni di dollari di pagamenti, in 31,5 miliardi di transazioni. In Italia gli account attivi sono 11,6 milioni.

Presenta questi dati Maria Teresa Minotti nel corso di un press meeting, sottolineando i trend di crescita nell’utilizzo di strumenti di pagamento digitali: 326 euro/mese in media per acquisti online, principalmente in abbigliamento e accessori (42%) e viaggi (30%). Ma è da sottolineare il 34% dedicato al pagamento di bollette e tributi, che segnala una crescente digitalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Più di 8 italiani su 10 pagano online le bollette della pubblica amministrazione (PA), soprattutto quelle delle utenze (73%) e delle tasse (65%). Per il 64% dei Boomers, le bollette della PA sono state uno dei primi pagamenti effettuati online. I consumatori della generazione Baby Boomer partecipano sempre più attivamente all’economia digitale: il 28% ha speso più di 350 euro al mese quest’anno, in crescita rispetto al 25% nel 2022.

Il 30% dei Millennials divide il costo delle bollette con i genitori o il partner. Il pagamento online tramite QR code nell’app è una funzione apprezzata tra chi conosce e usa PayPal: Il 43% lo considera un modo veloce per effettuare Pagamenti; Il 36% dichiara che è facile da usare.