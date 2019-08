IFA 2019 – Sharp presenterà un display 8K da 120″, il più grande al mondo

Sharp coglierà l'occasione dell'IFA 2019, la fiera che si terrà dal 6 all'11 settembre prossimi a Berlino, per presentare il più grande monitor a cristalli liquidi 8K del mondo. Si tratta di un display LCD da 120 pollici, che farà parte di una vetrina dedicata all'innovativo ecosistema 8K+5G di Sharp, che include anche applicazioni della tecnologia 8K in ambiti quali la scienza medica e le arti.

Ampliando la sua lunga tradizione di pioniere nel campo della tecnologia e dei prodotti 8K, Sharp proporrà a IFA un'evoluzione del suo ecosistema 8K+5G che sfrutta le possibilità offerte dalla massiccia capacità di trasferimento dati ad alta velocità della tecnologia mobile 5G. Oltre al lancio di un servizio 5G in grado di supportare i requisiti di imaging dell'8K UHD, l'ambizioso obiettivo di Sharp è di migliorare la vita dei consumatori in svariati settori, dalla produzione e trasmissione video, alle applicazioni mediche ed educative.

Fondamentale la collaborazione con altre aziende

"Dal lancio del nostro primo display 8K nel 2011, il primo al mondo in assoluto, abbiamo continuato a sviluppare prodotti 8K per il settore business-to-consumer, ma grazie ai progressi nella tecnologia di comunicazione e imaging, siamo ora in grado di offrire un valore aggiunto anche nel campo di business-to-business – ha dichiarato Kazuhiro Kitamura, Presidente della Business Unit, BU Global TV Systems e Head of Europe Business –. Attualmente, stiamo collaborando con altre aziende per eseguire test di verifica in vari campi. Questo ci permetterà di promuovere innovazioni e proporre l'ecosistema 8K+5G a una gamma sempre più ampia di discipline. Più partner siamo in grado di portare a bordo con progressi tecnologici innovativi, maggiori risultati possiamo ottenere assieme per arricchire la società e la vita delle persone".

Un campo per il quale Sharp ha grandi speranze è l'apprendimento. L'azienda esporrà a IFA 2019 la soluzione Viewer 8K per uso scolastico e nei musei. Abbinato alla connettività 5G, Viewer 8K permette di mostrare capolavori artistici con dettagli e risoluzione notevolmente superiori a quelli che si possono osservare a occhio nudo, aprendo nuove possibilità di visione remota. Tali progressi presentano un enorme potenziale di impiego nel campo dell'istruzione e del restauro artistico.