Identità digitale, Mastercard compra Ekata per 850 milioni di dollari

Mastercard investe sulla verifica delle identità digitali e annuncia l’acquisizione di Ekata per 850 milioni di dollari.

Infatti, l’identità digitale è una parte fondamentale dell’approccio multilivello alla sicurezza di Mastercard.

Nel 2019, l’azienda ha introdotto un nuovo quadro su come dovrebbero evolversi le interazioni digitali e su come l’identità digitale creerà fiducia, collaborazione e crescita economica. Questo quadro è ora in uso in una serie di settori, dall’istruzione ai viaggi all’assistenza sanitaria.

Ekata lavora con un’ampia gamma di commercianti globali, istituzioni finanziarie, compagnie di viaggio, mercati e piattaforme di valuta digitale. L’azienda utilizza le informazioni per fornire punteggi unici, attributi di dati e indicatori di rischio che le aziende utilizzano per prendere decisioni più informate.

Aiutano i loro clienti a identificare buoni consumatori, aziende e cattivi attori in tempo reale durante l’apertura di account online, i pagamenti e una varietà di altre interazioni digitali.

Le funzioni di verifica dell’identità digitale di Ekata, la tecnologia di apprendimento automatico e l’esperienza globale combinati con la prevenzione delle frodi e i programmi di identità digitale di Mastercard aiuteranno le aziende a sapere con sicurezza chi sono i loro clienti e, a loro volta, aiuteranno i clienti stessi a interagire in sicurezza online.

I servizi integrati di Mastercard ed Ekata si baseranno sugli impegni di entrambe le società per garantire la fiducia e l’uso responsabile dei dati.

Realizzare la strategia e rafforzare il valore con l’identità digitale

Ekata condivide l’impegno di Mastercard nella gestione digitale dei dati e mettendo al centro l’individuo, rafforzando ulteriormente il loro valore per l’utente finale.

Strong Identity Technology – Ekata ha creato una serie di servizi di verifica dell’identità digitale che aiutano a fornire la spina dorsale della sicurezza e della protezione del commercio quotidiano.

Unendo le capacità, le tecnologie e i team, c’è il potenziale per offrire ancora più fiducia e tranquillità, ben oltre la verifica dell’identità e l’identificazione delle tendenze di frode.

Competenza complementare – L’aggiunta dei team tecnologici e ingegneristici di Ekata contribuirà a rafforzare il supporto che Mastercard può fornire come partner one-stop per qualsiasi esigenza di dati, pagamenti e open banking di consumatori, banche, commercianti, fintech o governi. Le funzionalità combinate dei servizi di pagamento digital-first, rateale e crittografico aiuteranno a consentire una maggiore scelta e funzionalità, con il potenziale per espandersi ulteriormente ai pagamenti in tempo reale e alle attività transfrontaliere.

Insieme, Mastercard ed Ekata forniranno un servizio di identità digitale più completo in grado di alimentare le esigenze del processo decisionale in tempo reale, dall’apertura di nuovi conti all’aiutare i commercianti a valutare potenziali frodi prima che una transazione di pagamento sia autorizzata.

La transazione è soggetta a revisione normativa e alle consuete condizioni di chiusura. Si prevede che chiuderà entro i prossimi sei mesi.