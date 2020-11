idealo Private Network, la rete di affiliazione per gli ecommerce di Pmi

idealo presenta iPN, idealo Private Network: la rete di affiliazione privata che fa guadagnare i siti partner promuovendo e sostenendo allo stesso tempo i piccoli e medi negozi online

I partner della nuova iPN potranno usufruire di strumenti utili e intuitivi per ottimizzare l’utilizzo della piattaforma e promuovere al meglio la propria presenza online.

Il lancio della nuova idealo Private Network conferma l’impegno della società a fornire strumenti innovativi per lo sviluppo del mercato dell’ecommerce e sostenere la crescita degli oltre 50 mila negozi registrati sulla piattaforma internazionale e, in particolare, delle Pmi che si sono affacciate all’ecommerce solo recentemente, spinte dalle disposizioni per far fronte alla pandemia di COVID-19 che hanno fatto calare drasticamente i numeri delle vendite offline nel 2020.

Con oltre 145 milioni di offerte aggiornate e 30 mila negozi registrati sul proprio portale italiano, idealo rappresenta un partner affidabile per publisher ed e-shop, ma anche una vetrina di interesse per i consumatori italiani che sulla piattaforma trovano non solo i grandi store ma anche i medi e piccoli negozi locali e, grazie alla comparazione dei prezzi, possono scegliere tra proposte diversificate e promozioni per risparmiare sugli acquisti.

La nuova idealo Private Network offre ai siti partner registrati una serie di vantaggi esclusivi, oltre a strumenti utili e intuitivi:grande visibilità grazie al brand idealo, accesso alla maggior parte dei prodotti presenti sul mercato online, remunerazione combinata di Lead & Sales, vale a dire una fonte di guadagno interessante e veloce grazie a tassi di conversione superiori alla media, feed individuali di prodotti (con 3 immagini), compresi i cosiddetti deal feed con offerte aggiornate quotidianamente, pannello di controllo individuale con informazioni in tempo reale sul traffico per seguire ogni clic del cliente e transazione. E ancora, materiale pubblicitario in grado di generare molti clic. È il caso, per esempio, del generatore di link testuali e dei widget. Modelli individuali di monetizzazione basati sulla prestazione. Tracciamento affidabile attraverso tecnologie first-party e in-app, e non meno importante il supporto rapido da parte del team di idealo.it

Tutti i siti partner registrati alla idealo Private Network potranno beneficiare, infatti, di un supporto personalizzato indipendentemente dal traffico generato su idealo.

Inoltre, tramite idealo, potranno sostenere anche i piccoli e medi siti di e-commerce, ma con un alto potenziale di acquisizione clienti, contribuendo al rilancio dell’economia.

Non solo, la presenza di idealo in sei mercati europei permette di offrire ai siti partner che faranno parte della nuova rete privata l’accesso immediato a nuovi mercati per promuovere e far crescere relazioni strategiche di marketing di affiliazione.

L’accesso alla nuova idealo Private Network è da subito disponibile.