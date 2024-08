IDC: la spesa mondiale per l’AI raggiungerà i 632 miliardi di dollari nel 2028

La spesa mondiale per l’intelligenza artificiale (AI), comprendente le applicazioni abilitate all’AI, le infrastrutture e i relativi servizi IT e aziendali, sarà più che raddoppiata entro il 2028, quando si prevede che raggiungerà i 632 miliardi di dollari, secondo una nuova previsione della International Data Corporation (IDC) Worldwide AI and Generative AI Spending Guide. La rapida integrazione dell’AI, e dell’AI generativa (GenAI) in particolare, in un’ampia gamma di prodotti, secondo IDC porterà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 29,0% nel periodo di previsione 2024-2028.

“Le trasformazioni alimentate dall’AI hanno prodotto risultati e valori aziendali tangibili per le organizzazioni di tutto il mondo, che stanno costruendo le loro strategie di AI intorno all’employee experience, al customer engagement, ai processi aziendali e alle innovazioni del settore”, ha dichiarato Ritu Jyoti, group vice president e general manager, AI and Data Research di IDC. “Con l’innovazione dilagante di strumenti e tecnologie AI affidabili e una migliore armonizzazione dell’interazione tra uomo e macchina, le barriere all’adozione dell’AI su scala continueranno a diminuire”.

Sebbene la GenAI abbia catturato l’attenzione del mondo negli ultimi 18 mesi, la spesa per le soluzioni GenAI sarà inferiore al totale combinato di tutte le altre applicazioni di AI, come il machine learning, il deep learning, l’automatic speech recognition e il natural language processing. Tuttavia, la rapida crescita degli investimenti in GenAI consentirà alla categoria di superare il mercato complessivo dell’AI con un CAGR quinquennale del 59,2%. Entro la fine del forecast, IDC prevede che la spesa GenAI raggiungerà i 202 miliardi di dollari, rappresentando il 32% della spesa complessiva per l’AI.

Il software sarà la maggiore categoria di spesa tecnologica, rappresentando più della metà del mercato complessivo dell’AI per la maggior parte del forecast. Due terzi di tutta la spesa per il software saranno destinati alle applicazioni abilitate all’AI e alle piattaforme di intelligenza artificiale, mentre il resto sarà destinato allo sviluppo e all’implementazione di applicazioni di AI e al software per l’infrastruttura di sistema dell’AI. La spesa per l’hardware per l’AI, compresi i server, lo storage e l’Infrastruttura come servizio (IaaS), sarà la seconda categoria di spesa tecnologica più importante. I servizi IT e aziendali registreranno un tasso di crescita leggermente superiore a quello dell’hardware, con un CAGR del 24,3%. In confronto, il software di intelligenza artificiale registrerà un CAGR quinquennale del 33,9%.

Il settore che IDC prevede spenderà di più per le soluzioni di AI nel periodo di previsione 2024-2028 è quello dei servizi finanziari. Con le banche in testa, il settore dei servizi finanziari rappresenterà oltre il 20% di tutta la spesa per l’intelligenza artificiale. I settori che seguono per spesa in AI sono i servizi software e informativi e la vendita al dettaglio. Insieme, questi tre settori forniranno circa il 45% di tutta la spesa per l’AI nei prossimi cinque anni, secondo IDC. I settori che registreranno la crescita più rapida della spesa per l’intelligenza artificiale sono i servizi alle imprese e alle persone (32,8% CAGR) e i trasporti e il tempo libero (31,7% CAGR). Inoltre, 17 dei 27 settori inclusi nella Spending Guide prevedono un CAGR quinquennale superiore al 30%.

La fornitura di infrastrutture AI sarà il principale caso d’uso delle soluzioni AI per la maggior parte del forecast. Tuttavia, con il tasso di crescita previsto più lento tra i casi d’uso inclusi nella Spending Guide (14,7% CAGR) a causa dei primi investimenti dei fornitori di servizi, IDC prevede che diversi altri casi d’uso lo raggiungeranno o lo supereranno entro il 2028. Questi casi d’uso includono l’analisi e l’investigazione aumentata delle frodi e l’assistenza clienti e il self service abilitati dall’intelligenza artificiale. I casi d’uso che vedranno la crescita più rapida della spesa saranno l’elaborazione aumentata dei reclami (35,8% CAGR) e il commercio digitale (33,2% CAGR). Trenta dei 42 casi d’uso dell’AI identificati nella Spending Guide prevedono un CAGR quinquennale superiore al 30%.

“Siamo entusiasti di pubblicare una nuova versione della Worldwide AI and Generative AI Spending Guide di IDC con tutti i nuovi casi d’uso dell’AI allineati alle funzioni LoB (Line of Business) e fornendo una visione GenAI/Rest of AI e di settore di ciascun caso d’uso”, ha dichiarato Karen Massey, research director, Data & Analytics di IDC. “Mentre i casi d’uso dell’AI specifici del settore si avvicinano al 27% della spesa totale entro la fine del periodo di previsione, le funzioni aziendali che IDC prevede vedranno un’accelerazione degli investimenti nell’AI sono il servizio clienti, le operazioni IT e le vendite”.

La spesa per l’AI negli Stati Uniti raggiungerà i 336 miliardi di dollari nel 2028, diventando la regione geografica principale per gli investimenti nell’AI e rappresentando più della metà di tutta la spesa per l’AI nel periodo di previsione. IDC prevede che la spesa per l’AI genetica negli Stati Uniti sarà di 108 miliardi di dollari nel 2028. L’Europa occidentale sarà la seconda regione per spesa in AI, seguita da Cina e Asia/Pacifico (esclusi Giappone e Cina).