Ibm si divide in due: cloud ibrido e servizi di infrastruttura

Ibm ha annunciato che accelererà la propria strategia di crescita nel cloud ibrido e separerà l’unità Managed Infrastructure Services dalla divisione Global Technology Services, creando appositamente una nuova società per azioni. La separazione della struttura di servizi dovrebbe essere completata entro la fine del 2021.

Le opportunità del cloud ibrido sono valutate in migliaia di miliardi di dollari dal ceo Arvind Krishna per il quale” Ora è il momento giusto per creare due aziende leader di mercato focalizzate su ciò che sanno fare meglio. Ibm si concentrerà sulla sua piattaforma cloud ibrida aperta e le capacità di intelligenza artificiale. La nuova società avrà una maggiore agilità nel progettare, gestire e modernizzare l’infrastruttura delle organizzazioni più importanti del mondo. Entrambe le società avranno su una traiettoria di crescita migliorata con maggiore capacità di collaborare e cogliere nuove opportunità, creando valore per clienti e azionisti“.

Ibm e il cloud ibrido: definitivo

Anche per Ginni Rometty, ex ceo ora presidente della società, si tratta del posizionamento definitivo “per la nuova era del cloud ibrido. La nostra trasformazione pluriennale ha creato le basi per la piattaforma cloud ibrida aperta, che abbiamo poi accelerato con l’acquisizione di Red Hat. Allo stesso tempo, la nostra attività di servizi di infrastruttura gestita si è affermata come leader del settore, con competenze ineguagliabili in complesse e il lavoro di infrastruttura mission-critical. Come due società indipendenti, Ibm e la NewCo capitalizzeranno i rispettivi punti di forza. Ibm accelererà i percorsi di trasformazione digitale dei clienti e la NewCo accelererà gli sforzi di modernizzazione dell’infrastruttura dei clienti“.

Con una più stretta integrazione e concentrandosi sul suo cloud ibrido aperto e sulle soluzioni di intelligenza artificiale, Ibm passerà dall’essere un’azienda con più della metà dei suoi ricavi in ​​servizi a una con la maggioranza in software e soluzioni cloud.

Come parte di questa accelerazione strategica Ibm sta agendo per semplificare e ottimizzare il suo modello operativo, con la razionalizzazione del suo modello geografico e la trasformazione della sua struttura go-to-market.

La nuova società (di cui non si conosce ancora il nome) secondo Ibm da subito il principale fornitore di servizi di infrastrutture gestite. I numeri: più di 4.600 clienti ad alta intensità di tecnologia e regolamentati in 115 paesi, tra cui oltre il 75% facenti parte della Fortune 100, un portafoglio ordini di 60 miliardi di dollari.

La nuova società sarà interamente focalizzata sulla gestione e modernizzazione delle infrastrutture di proprietà dei clienti, un’opportunità di mercato valutata in 500 miliardi di dollari. Farà servizi di hosting e di rete, gestione dei servizi, modernizzazione dell’infrastruttura e migrazione e gestione di ambienti multicloud.

I servizi della nuova società daranno agilità ed efficienza nelle infrastrutture e nei data center. Allo scopo la società sarà in grado di collaborare con tutti i fornitori di cloud.