IBM rende disponibile il portafoglio di prodotti Apptio sull’ambiente cloud di Microsoft

IBM annuncia la disponibilità del portafoglio di soluzioni Enterprise Agile Planning di Apptio per la gestione finanziaria IT e delle soluzioni FinOps cloud su Microsoft Azure. Viene inoltre esteso, a livello globale, il suo portafoglio di soluzioni software su Azure Marketplace, rendendo più semplice per i clienti l’acquisto di software direttamente sul marketplace utilizzando il Microsoft Azure Consumption Commitment.

Il costante aumento dei budget IT e la gestione delle nuove esigenze di calcolo, alimentate dall’AI generativa, impegnano i responsabili IT nel dimostrare il valore dei loro investimenti.

Da oggi disponibile su Azure Marketplace, il software IBM Targetprocess EAP aiuta la pianificazione e la gestione dei budget da parte dei manager del portfolio e dei team finanziari, allineando le risorse in base alle priorità delle attività IT e applicando, al contempo, le best practice del settore sul modello del Technology Business Management (TBM). Come soluzione software-as-a-service nativa derivante dall’acquisizione di Apptio da parte di IBM, Targetprocess si integra con Azure DevOps, per fornire una gestione semplificata, una maggiore efficienza e un potenziale risparmio economico che consente ai clienti di utilizzare Microsoft Azure Consumption Commitments.

Come leader nel MarketScape di IDC per il Worldwide Value Stream Management and Agile Project and Portfolio Management nonché leader nel Magic Quadrant di Gartner per l’Enterprise Agile Planning, IBM Targetprocess estende le capacità di Azure DevOps, fornendo una visibilità end-to-end dai team fino ai manager. Supporta inoltre diversi framework Agile, tra cui SAFe, e offre la flessibilità necessaria per allinearsi alle pratiche aziendali di ciascuna organizzazione, fornendo un’univoca fonte informativa su spesa IT e allocazione risorse.

IBM estende la disponibilità di software su Azure Marketplace

IBM sta inoltre estendendo la disponibilità a livello globale del proprio porfolio software su Azure Marketplace a 14 ulteriori Paesi. L’offerta IBM Software sarà disponibile per i clienti in Australia, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, India, Italia, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Il marketplace Azure è l’opzione preferita per gli acquisti IT delle imprese e le offerte IBM su Azure Marketplace consentono ai clienti di acquistare il software in base alle proprie necessità, attingendo agli investimenti Microsoft Azure Consumption Commitment. Questo facilita l’accesso alle tecnologie IBM, tra cui Aspera on Cloud SaaS, Netezza SaaS, SingleStoreDB SaaS, Streamsets e webMethods Integration Suite. Inoltre, watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance sono disponibili come customer service gestito su Azure Marketplace.

“Sono migliaia i clienti che stanno già utilizzando il portafoglio Apptio per ottimizzare i loro investimenti IT, ma molti di coloro che abbiamo in comune hanno bisogno della flessibilità necessaria per utilizzarlo sulla piattaforma Microsoft DevOps”, ha dichiarato Nick Otto, Head of Global Strategic Partnerships, IBM. “Portare IBM Targetprocess sul Microsoft Azure Marketplace, insieme all’estesa disponibilità di altri software IBM in tutto il mondo, ci permette di supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale con la facilità e la semplicità di un acquisto su marketplace.”

“L’annuncio di oggi mostra come IBM e Microsoft stiano lavorando per consentire ai clienti di utilizzare in modo efficiente le risorse IT e di adattarsi all’evoluzione delle esigenze tecnologiche, soprattutto con la crescita dell’innovazione AI basata sul cloud”, ha dichiarato Dinis Couto, GM, GSI Commercial Partners di Microsoft. “La nostra collaborazione migliorerà il processo decisionale, aumenterà la produttività e faciliterà la gestione IT per le organizzazioni di tutte le dimensioni”.

Microsoft ha anche accettato di adottare le funzionalità di Apptio in alcuni settori della propria organizzazione.

La collaborazione tra IBM e Microsoft si basa su una visione condivisa della trasformazione aziendale ibrida e multi-cloud, che soddisfa le esigenze dei clienti bilanciando al contempo i workload. Entrambi condividono una storia e un’esperienza nell’innovazione e IBM è uno dei partner tecnologici e di consulenza di Microsoft che fornisce competenze a supporto di molte delle aree di prodotto di Microsoft.

Sono quasi 50 le offerte che IBM Consulting porta su Azure Marketplace. Queste sono disponibili a livello globale e si concentrano nel supportare i clienti a guidare la trasformazione del business con il cloud ibrido, l’AI generativa, la modernizzazione dei dati e delle applicazioni, i servizi di sicurezza e le soluzioni personalizzate specifiche per il settore, tra cui IBM Consulting Azure OpenAI, IBM Consulting Connect 360, IBM Consulting Banking Operations GenAI Co-Pilot e IBM Security Strategy Services for Microsoft Azure. IBM Consulting offre oltre 50.000 certificazioni Microsoft, insieme a un team dedicato di esperti, formati sulle più recenti tecnologie Microsoft per aiutare i clienti a utilizzarle al meglio.

IBM Targetprocess è il primo prodotto Apptio su Microsoft Azure Marketplace. IBM renderà disponibile IBM Apptio Costing e Planning sul marketplace nel quarto trimestre del 2024 e IBM Cloudability ai clienti Microsoft nel prossimo anno.