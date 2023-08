Ibm completa l’acquisizione di Apptio: investimento da 4,6 miliardi di dollari

Ibm ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Apptio, dopo aver ricevuto tutte le approvazioni normative richieste, per 4,6 miliardi di dollari.

L’acquisizione offre ai clienti la possibilità di trarre ulteriore valore dalla combinazione di Apptio e Ibm.

La tecnologia è un fattore di differenziazione competitiva per le aziende di oggi. Le organizzazioni stanno accelerando i loro investimenti IT, distribuendo i carichi di lavoro e le applicazioni su cloud pubblici e privati, utilizzando più fornitori di servizi. Di conseguenza, le spese aumentano e le aziende hanno bisogno di soluzioni semplificate, integrate e automatizzate per ottimizzare la spesa IT, migliorare le operazioni e ottenere maggiori ritorni finanziari.

L’accordo odierno riunisce le soluzioni leader del settore delle offerte FinOps di Apptio, tra cui ApptioOne, Cloudability e Targetprocess, e il portafoglio di automazione di Ibm, composto da Turbonomic, AIOps e Instana, per offrire ai clienti un “centro di comando virtuale” per la gestione, l’ottimizzazione e l’automazione delle decisioni di spesa tecnologica.

Con l’AI e i modelli di fondazione in primo piano per clienti e partner, Ibm aumenterà anche la sua piattaforma di AI e dati watsonx con i 450 miliardi di dollari di dati anonimizzati sulla spesa IT di Apptio, sbloccando nuove innovazioni, intuizioni e valore.

“La combinazione dei prodotti Apptio e del portafoglio di automazione IT di Ibm offrirà alle aziende una piattaforma di gestione tecnologica a 360 gradi che potranno utilizzare per ottimizzare e automatizzare le decisioni nei loro ambienti IT”, ha dichiarato Rob Thomas, Senior Vice President, Software e Chief Commercial Officer di Ibm. “Stiamo riunendo le soluzioni leader di mercato e le migliori della categoria per continuare a rimodellare l’IT da centro di costo a vero e proprio vantaggio competitivo, grazie all’automazione e all’AI”.

A partire da subito, i clienti possono sfruttare l’integrazione iniziale tra Apptio e Ibm attraverso le offerte Cloudability e Turbonomic. Si tratta di un primo passo importante, in quanto Ibm cerca di creare una sinergia significativa in diverse aree chiave di crescita, tra cui l’automazione, Red Hat, Ibm Consulting e il più ampio portafoglio di AI di Ibm.

Cloudability fornisce alle organizzazioni i dati, gli approfondimenti e le raccomandazioni necessarie per comprendere ed eliminare gli sprechi dalla spesa per il cloud, mentre Turbonomic genera decisioni di ottimizzazione affidabili che possono essere automatizzate per sbloccare la vera elasticità del cloud, eliminando l’overprovisioning per proteggere le prestazioni. Insieme, questi prodotti possono fornire ai clienti una copertura completa per le fasi “Informare”, “Ottimizzare” e “Operare” del FinOps Framework, fornendo ciò che serve per controllare la spesa cloud senza rallentare l’innovazione o impattare negativamente sulle prestazioni operative.

Cloudability è in grado di ingerire le azioni eseguite e proposte da Turbonomic per fornire una visione unica e condivisa di tutti i servizi, che aiuti gli stakeholder a comprendere l’impatto che è stato e può essere ottenuto dall’unione di queste due offerte leader di automazione IT.

I clienti stanno già vedendo i benefici di queste soluzioni. Con Cloudability, le aziende possono ridurre i costi del cloud del 30% o più, allocando il 100% dei costi del programma cloud e aumentando la copertura delle prenotazioni a oltre il 90%.

Con Turbonomic, possono migliorare gli investimenti nel cloud del 33% e recuperare il 30% del tempo di progettazione.

La chiusura dell’acquisizione di Apptio fa parte di una serie di investimenti nell’automazione IT effettuati da Ibm negli ultimi tre anni per contribuire a risolvere i problemi che i leader IT e aziendali di oggi devono affrontare. Nel 2020, Ibm ha lanciato il suo portafoglio di automazione IT annunciando le offerte AIOps che utilizzano l’intelligenza artificiale e l’automazione per aiutare le imprese ad auto-rilevare, diagnosticare e rispondere alle anomalie IT in tempo reale. Più tardi, nello stesso anno, Ibm ha acquisito Instana, riconoscendo che le applicazioni e le operazioni moderne richiedono l’osservabilità in tempo reale. Poi, nel 2021, Ibm ha acquisito Turbonomic, che si è specializzata nell’aiutare i clienti a ottimizzare le prestazioni delle applicazioni al minor costo con l’automazione. Ora, con l’acquisizione di Apptio, Ibm fornirà dati in tempo reale e approfondimenti praticabili ai leader per prendere decisioni di spesa più intelligenti e realizzare più rapidamente il valore delle loro operazioni.

Apptio è un’azienda affermata, in crescita e redditizia, leader nella gestione delle attività tecnologiche e FinOps, con oltre 1.500 clienti, che serve più della metà delle aziende Fortune 100.