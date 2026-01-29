IBM, quarto trimestre da 19,7 miliardi: software e AI trainano la crescita

IBM ha pubblicato i risultati finanziari del quarto trimestre, confermando una traiettoria di crescita sostenuta dal software e dalle soluzioni di intelligenza artificiale. I numeri mostrano un rafforzamento della redditività e una progressiva trasformazione del mix di ricavi, sempre più orientato verso attività ad alto valore aggiunto e meno esposte alla ciclicità dell’hardware tradizionale.

Nel periodo, il gruppo ha registrato ricavi per 19,7 miliardi di dollari, con un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La crescita, positiva anche a valuta costante, riflette una domanda solida nelle aree chiave del portafoglio IBM e una buona capacità di esecuzione commerciale in un contesto macroeconomico ancora complesso.

Software e AI al centro della crescita di IBM

Il segmento software si conferma il principale motore dei risultati trimestrali. I ricavi sono cresciuti in modo significativo, trainati in particolare dalle piattaforme hybrid cloud e dalle soluzioni legate all’intelligenza artificiale. L’espansione del cosiddetto book of business sull’AI generativa rappresenta uno degli indicatori più rilevanti del trimestre, segnalando come l’adozione di queste tecnologie stia passando da una fase sperimentale a un utilizzo più strutturato nelle organizzazioni.

Anche l’infrastruttura ha contribuito in modo rilevante ai risultati, beneficiando del ciclo di rinnovo dei mainframe di nuova generazione. Il dato è particolarmente significativo perché dimostra come, accanto alla spinta software, IBM continui a capitalizzare su asset storici rinnovati in chiave moderna, mantenendo una base installata fedele e ad alta marginalità.

Margini in miglioramento e solidità finanziaria

Dal punto di vista della redditività, il trimestre evidenzia un miglioramento dei margini operativi, sia secondo i criteri contabili sia su base rettificata. L’aumento riflette una combinazione di fattori, tra cui la maggiore incidenza del software sul fatturato complessivo e una disciplina più rigorosa sui costi.

La generazione di cassa rimane uno dei punti di forza del gruppo. Nel solo quarto trimestre, il free cash flow ha raggiunto livelli elevati, contribuendo a chiudere l’esercizio con una posizione finanziaria solida e con ampio spazio per sostenere investimenti strategici, dividendi e riduzione del debito.

Bilancio annuale e direzione strategica

Su base annua, IBM ha chiuso l’esercizio con ricavi in crescita e margini in progressivo miglioramento. Il dato complessivo conferma la validità della strategia avviata negli ultimi anni, focalizzata su hybrid cloud, software enterprise e intelligenza artificiale come pilastri della crescita di medio-lungo periodo.

La società ha continuato a restituire valore agli azionisti attraverso il dividendo, mantenendo al tempo stesso la capacità di finanziare innovazione e sviluppo di nuove soluzioni. In questo quadro, l’intelligenza artificiale non viene presentata come un semplice acceleratore congiunturale, ma come un elemento strutturale destinato a incidere in modo permanente sul modello di business.

Outlook 2026 tra continuità e prudenza

Guardando al 2026, IBM prevede una crescita dei ricavi a valuta costante superiore al 5% e un ulteriore miglioramento della generazione di cassa. Le indicazioni fornite dal management suggeriscono un approccio improntato alla continuità strategica, con particolare attenzione all’evoluzione della domanda enterprise e alle possibili variabili macroeconomiche.

Nel complesso, i risultati del quarto trimestre rafforzano la percezione di un’IBM più focalizzata, meno dipendente dai cicli hardware e sempre più posizionata come fornitore di piattaforme software e soluzioni di intelligenza artificiale per il mercato enterprise globale.