IBM: nuovi modelli e miglioramenti per la piattaforma di AI e dati watsonx

IBM ha annunciato i piani dell’azienda per i nuovi modelli foundation di AI generativa e i miglioramenti in arrivo per watsonx, la sua piattaforma di AI e dati con una serie di funzionalità di intelligenza artificiale progettate per aiutare le aziende a scalare e accelerare l’impatto dell’AI.

Questi miglioramenti includono un’anteprima tecnica per watsonx.governance, nuovi generative AI data services in arrivo su watsonx.data e la prevista integrazione dei modelli foundation di watsonx.ai in alcuni prodotti software e infrastrutturali.

Gli sviluppatori potranno conoscere di persona molte di queste nuove funzionalità e nuovi modelli dall’11 al 14 settembre al TechXchange, il principale evento di apprendimento tecnico di IBM a Las Vegas.

I nuovi modelli di intelligenza artificiale generativa di IBM e di terze parti in arrivo su watsonx.ai includono innanzitutto i modelli della serie Granite.

IBM prevede di presentare i modelli della serie Granite alla fine del mese. I modelli Granite – spiega l’azienda – utilizzano l’architettura “Decoder“, che è alla base della capacità degli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di prevedere la parola successiva in una sequenza, e sono in grado di supportare task NLP enterprise, come la sintesi, la generazione di contenuti e l’estrazione di informazioni.

IBM prevede di fornire un elenco delle fonti di dati e una descrizione delle fasi di elaborazione e filtraggio dei dati eseguite per produrre i dati di training per la serie di modelli Granite. (con una disponibilità prevista per il Q3 2023)

Per quanto riguarda i modelli di terze parti: IBM offre ora il modello Llama 2-chat da 70 miliardi di parametri di Meta e l’LLM StarCoder per la generazione di codice in watsonx.ai su IBM Cloud. (con disponibilità immediata).

IBM ha stabilito un processo di training per i suoi modelli foundation – incentrato sui principi di fiducia e trasparenza – che inizia con una rigorosa raccolta di dati e termina con punti di controllo per consentire deployment responsabili di modelli e applicazioni per la governance, la valutazione del rischio, i problemi di privacy, la mitigazione dei pregiudizi e la conformità.

IBM ha inoltre annunciato l’intenzione di lanciare nuove funzionalità all’interno della piattaforma watsonx.

Per quanto riguarda watsonx.ai, IBM prevede di rilasciare la prima iterazione del suo Tuning Studio, che includerà il prompt tuning, un modo efficiente e a basso costo per i clienti di adattare i foundation model alle loro specifiche attività con i loro dati aziendali. La disponibilità è prevista per il 3Q23.

Inoltre, IBM ha lanciato un generatore di dati sintetici per assistere gli utenti nella creazione di data set tabellari artificiali a partire da schemi di dati personalizzati o da set di dati interni. Ciò consentirà agli utenti di estrarre informazioni per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale con un rischio ridotto, aumentando così il processo decisionale e accelerando il time to market.

Per ciò che concerne watsonx.data, IBM prevede di inserire le funzionalità di AI generativa di watsonx.ai in watsonx.data per aiutare gli utenti a scoprire, aumentare, visualizzare e perfezionare i dati per l’AI attraverso un’esperienza self-service alimentata da un’interfaccia conversazionale in linguaggio naturale. L’anteprima tecnologica, ha reso noto l’azienda, è prevista per il 4° trimestre 2023.

IBM prevede inoltre di integrare una funzionalità di database vettoriale in watsonx.data per supportare i casi d’uso di watsonx.ai di retrieval augmented generation (anteprima tecnologica prevista per il 4° trimestre 2023).

IBM sta poi lanciando una tech preview per watsonx.governance. I clienti che parteciperanno alla tech preview potranno esplorare le funzionalità di raccolta e documentazione automatizzata dei dettagli dei modelli foundation e le funzionalità di model risk governance che consentono agli stakeholder di visualizzare le metriche rilevanti nei dashboard dei loro flussi di lavoro di AI a livello aziendale con le approvazioni, in modo che gli esseri umani siano coinvolti nei momenti giusti.

“Come dimostra il rollout in corso della piattaforma watsonx a pochi mesi dal lancio, siamo qui per supportare i clienti nell’intero ciclo di vita dell’AI“, ha dichiarato Dinesh Nirmal, Senior Vice President, Products, IBM Software. “In qualità di partner per la trasformazione, IBM collabora con i clienti per aiutarli a scalare l’AI in modo affidabile, aiutandoli a stabilire gli elementi fondamentali delle loro strategie sui dati, a mettere a punto i modelli per i loro specifici casi d’uso aziendali e ad aiutarli a governare i modelli al di là di questi“.

La piattaforma di AI e dati di IBM watsonx sarà completata da una serie di assistenti AI progettati per aiutare i clienti a scalare e accelerare l’impatto dell’AI con i loro dati trusted nei principali casi d’uso aziendali, quali:

Modernizzazione delle applicazioni : I prodotti IBM watsonx Code Assistant, in arrivo nel corso dell’anno, utilizzeranno modelli foundation personalizzati per trasformare il codice e generare raccomandazioni sul codice per gli sviluppatori. Recentemente, IBM ha annunciato due prodotti di codice assistiti dall’intelligenza artificiale: watsonx Code Assistant for Z per migliorare la produttività degli sviluppatori e accelerare la modernizzazione delle applicazioni COBOL e watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed per aiutare gli sviluppatori di tutti i livelli a scrivere i playbook di Ansible.

: I prodotti IBM watsonx Code Assistant, in arrivo nel corso dell’anno, utilizzeranno modelli foundation personalizzati per trasformare il codice e generare raccomandazioni sul codice per gli sviluppatori. Recentemente, IBM ha annunciato due prodotti di codice assistiti dall’intelligenza artificiale: watsonx Code Assistant for Z per migliorare la produttività degli sviluppatori e accelerare la modernizzazione delle applicazioni COBOL e per aiutare gli sviluppatori di tutti i livelli a scrivere i playbook di Ansible. Assistenza clienti : IBM watsonx Assistant aiuterà a fornire soluzioni di assistenza clienti coerenti e intelligenti con l’AI conversazionale. Ad esempio, IBM Support Insights Pro, che dovrebbe essere disponibile entro la fine del mese, utilizzerà watsonx Assistant per aiutare i clienti a individuare gli insight nelle loro infrastrutture IT multivendor per valutare proattivamente i modelli di assistenza e rimediare ai rischi, con conseguente aumento della disponibilità e della sicurezza.

: IBM watsonx Assistant aiuterà a fornire soluzioni di assistenza clienti coerenti e intelligenti con l’AI conversazionale. Ad esempio, IBM Support Insights Pro, che dovrebbe essere disponibile entro la fine del mese, utilizzerà watsonx Assistant per aiutare i clienti a individuare gli insight nelle loro infrastrutture IT multivendor per valutare proattivamente i modelli di assistenza e rimediare ai rischi, con conseguente aumento della disponibilità e della sicurezza. Risorse umane e talenti: IBM watsonx Orchestrate aiuterà i professionisti delle risorse umane ad automatizzare le attività ripetitive e ad alto attrito e i processi di back-office, come la programmazione dei colloqui o la pubblicazione delle offerte di lavoro, attraverso un’interfaccia conversazionale.

IBM sta inoltre pianificando di incorporare le innovazioni di watsonx.ai nei suoi prodotti software e di infrastruttura per il cloud ibrido, tra cui: