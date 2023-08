IBM integra Llama 2 di Meta nella sua piattaforma di dati e AI watsonx

IBM ha annunciato che, nell’ambito del continuo sviluppo della sua piattaforma di AI e dati enterprise-ready, watsonx, prevede di integrare il modello Llama 2-chat da 70 miliardi di parametri di Meta nello studio watsonx.ai, con un accesso anticipato ora disponibile per clienti e partner selezionati.

Questo annuncio si basa – sottolinea l’azienda – sulla collaborazione tra IBM e Meta in materia di innovazione aperta per l’AI, in cui è compreso il lavoro con i progetti open source sviluppati da Meta, come il framework di machine learning PyTorch e il query engine Presto utilizzato in watsonx.data.

Ciò, afferma la società di Armonk, supporterà anche la strategia di IBM di offrire modelli di AI sia di terze parti che propri. Attualmente in watsonx.ai, i costruttori di IA possono sfruttare i modelli di IBM e della community Hugging Face, che sono pre-addestrati per supportare una serie di attività di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), tra cui la risposta alle domande, la generazione e il riassunto di contenuti, la classificazione e l’estrazione di testi.

La futura disponibilità di Llama 2 in watsonx.ai sarà un’altra pietra miliare nella roadmap dell’intelligenza artificiale generativa di IBM e dovrebbe essere seguita dai prossimi rilasci dell’AI Tuning Studio, di altri modelli di intelligenza artificiale in watsonx.ai e di FactSheets in watsonx.governance.

L’intenzione di IBM – mette inoltre in evidenza l’azienda – è quella di mantenere i principi di fiducia e sicurezza in primo piano mentre continua a sviluppare le sue capacità di AI generativa. Ad esempio, quando gli utenti eseguono il modello Llama 2 attraverso il prompt lab di watsonx.ai, possono attivare la funzione AI guardrails per rimuovere automaticamente il linguaggio dannoso dal testo di input e dall’output generato dal modello. Meta fornisce anche un resoconto della metodologia di messa a punto utilizzata per i modelli linguistici di grandi dimensioni.

Inoltre, IBM Consulting dispone dell’esperienza di 21.000 consulenti in materia di dati, AI e automazione, oltre al suo Center of Excellence for Generative AI, composto da oltre 1.000 consulenti con competenze specializzate nell’AI generativa. Questi esperti possono lavorare con i clienti per aiutarli a mettere a punto e a rendere operativi i modelli per casi d’uso mirati e allineati alle loro specifiche esigenze di business.

IBM, come Meta, è un sostenitore dell’innovazione aperta. Secondo IBM è importante coinvolgere una community solida e diversificata di costruttori e ricercatori di AI per testare, condividere feedback e collaborare su queste tecnologie per promuovere ulteriori innovazioni.