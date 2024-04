IBM: i modelli open Llama 3 di Meta sono disponibili su watsonx

IBM ha annunciato la disponibilità di Meta Llama 3, la nuova generazione del modello linguistico aperto di Meta, sulla sua piattaforma di AI e dati watsonx. Questo aggiornamento amplia la libreria di modelli watsonx.ai di IBM per aiutare le imprese a innovare con i modelli della serie Granite, di proprietà dell’azienda, e con quelli dei principali fornitori di modelli, come Meta.

L’aggiunta di Llama 3 si basa sulla collaborazione tra IBM e Meta per promuovere l’innovazione aperta per l’AI. Le due aziende hanno lanciato l’AI Alliance, un gruppo di organizzazioni leader in ambito industriale, startup, accademico, di ricerca e governativo, alla fine dello scorso anno, che da allora è cresciuta fino a contare più di 80 membri e collaboratori.

Inoltre, gli esperti di IBM Consulting e Client engineering hanno collaborato con centinaia di aziende per applicare i modelli Llama ai loro casi d’uso e ai loro progetti pilota aziendali. Ad esempio, IBM ha contribuito alla creazione di un motore di contenuti per la Recording Academy, l’organizzazione no-profit che ospita i GRAMMY, addestrando Llama 2 all’uso dei dati proprietari e affidabili della Recording Academy per produrre contenuti digitali coerenti con gli standard e il tone of voice del brand.

Secondo Meta, la release Llama 3 è caratterizzata da modelli linguistici preaddestrati e instruction fine-tuned, con 8B e 70B parametri, in grado di supportare un’ampia gamma di casi d’uso, tra cui riassunto, classificazione, estrazione di informazioni e domande e risposte basate sui contenuti. Il modello 8B è progettato per un addestramento più rapido e per i dispositivi edge, mentre il modello 70B è pensato per la creazione di contenuti, l’intelligenza artificiale conversazionale, la comprensione del linguaggio, la ricerca e lo sviluppo e le applicazioni aziendali.

Meta ha dichiarato che Llama 3 sta dimostrando prestazioni migliori rispetto a Llama 2 sulla base dei test interni dell’azienda. Nei prossimi mesi Meta prevede l’introduzione di nuove funzionalità, di modelli di dimensioni aggiuntive e di prestazioni migliorate, oltre al paper di ricerca su Llama 3.

IBM ospita anche Code Llama 34B, un modello specifico per la generazione e la traduzione di codice, su watsonx. IBM offre i modelli Llama sia in modalità SaaS che on premises, offrendo ai clienti la scelta e la flessibilità di scalare l’AI con i propri dati per una serie più ampia di casi d’uso aziendali.

IBM, come Meta, crede nel coinvolgimento di un solido ecosistema di sviluppatori e ricercatori di AI per testare, condividere feedback e collaborare per far progredire l’innovazione dell’intelligenza artificiale aperta e responsabile.

Gli sviluppatori di soluzioni basate su intelligenza artificiale possono esplorare watsonx.ai tramite la prova gratuita.