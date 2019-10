Ibm migliora la business continuity del Gruppo Veronesi

Il Gruppo Veronesi ha deciso di affidarsi ad Ibm per rendere più efficiente la propria business continuity dei propri datacenter.

La scelta strategica è stata quella di adottare un'architettura IT basata sulle tecnologie Server Power 9, Storage DS8000, Flash Systems, San Volume Controller, Ibm Spectrum Protect.

Unitamente a servizi professionali della società americana, questo ha permesso di raggiungere notevoli vantaggi come il miglioramento delle prestazioni e l’ottimizzazione dei costi.

La principale esigenza di Veronesi era quella di garantire la continuità dei servizi operativi per consentire un controllo costante dei processi aziendali che operano 24 ore su 24. Il controllo completo della filiera, segno distintivo e chiave del successo del Gruppo, è resa possibile solo grazie alla gestione interna di una complessa rete di attività in tempi molto rapidi per assicurare un prodotto di alta qualità. Alla base della gestione di processi così complessi ci sono i dati integrati di tutte le fasi di produzione: un processo che deve essere gestito sempre più rapidamente per garantire prodotti freschissimi come le carni e le uova.

Rinnovando l’infrastruttura dei Datacenter con il supporto di Ibm il Gruppo Veronesi ha dato una ulteriore spinta alla digitalizzazione della filiera, riducendo il numero di macchine da gestire, consolidando tutte le applicazioni più importanti su un singolo cluster Power, aumentando così il controllo operativo delle singole attività. Inoltre, la grande stabilità delle due piattaforme hardware e l'elevato livello di servizio Ibm hanno contribuito all’ottimizzazione dei costi.

Dal punto di vista tecnologico, la combinazione del server Power e dello Storage DS8000 ha favorito una significativa accelerazione delle applicazioni, con prestazioni di alto livello sia nelle operazioni transazionali che in quelle massive. E la maggiore configurabilità degli ambienti ha permesso di mantenere un perfetto controllo anche dei tempi di esecuzione delle applicazioni più complesse per l'azienda.