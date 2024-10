IBM Granite LLM è ora disponibile attraverso il Generative AI Hub in SAP AI Core

IBM e SAP hanno recentemente rafforzato la loro collaborazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa, puntando su un ecosistema aperto che mette al centro fiducia e trasparenza. Questo approccio congiunto è progettato per aiutare le aziende a ottimizzare l’efficienza dei loro processi, consentendo una maggiore integrazione di modelli di intelligenza artificiale all’interno delle piattaforme tecnologiche esistenti.

La novità principale riguarda l’introduzione del modello di linguaggio Granite.13b.chat, ora disponibile attraverso l’hub di intelligenza artificiale generativa su SAP AI Core, all’interno della piattaforma SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Il lancio avviene in un momento strategico: secondo una recente ricerca dell’IBM Institute for Business Value, il 56% dei dirigenti aziendali intervistati prevede di riorientare il budget aziendale verso soluzioni di IA generativa specifiche per SAP.

Granite 13b.chat è un modello ottimizzato per la Generazione Aumentata da Recupero (RAG), particolarmente adatto alla creazione di assistenti virtuali e chatbot. Questo modello consente alle aziende di sfruttare al massimo i dati presenti nei sistemi SAP per generare valore attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La combinazione delle capacità di conversazione del modello Granite con i dati specifici di SAP relativi a settori come finanza, gestione del capitale umano, supply chain e CRM permette alle imprese di scalare l’uso dell’IA in modo responsabile ed efficiente.

Uno dei punti di forza dei modelli Granite è la loro capacità di adattarsi alle specifiche esigenze aziendali, garantendo trasparenza e ottimizzazione. Secondo l’indice di trasparenza dei modelli di base 2024 della Stanford University, i modelli Granite sono tra i più trasparenti sul mercato. IBM, inoltre, garantisce la trasparenza dei dataset utilizzati per addestrare i modelli e offre una protezione legale per il loro utilizzo, consentendo alle aziende di utilizzare questi strumenti in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

In termini di prestazioni, i modelli Granite sono stati addestrati su dataset curati e specifici per le applicazioni aziendali, il che permette di affinare e personalizzare i modelli in base alle necessità delle singole organizzazioni. Inoltre, la loro efficienza è un ulteriore punto di forza: essendo modelli leggeri, richiedono meno capacità computazionale, il che consente alle aziende di sperimentare e scalare le applicazioni di IA generativa senza incorrere in costi elevati.

Questa nuova integrazione dei modelli Granite all’interno dell’infrastruttura SAP AI Core rappresenta un’importante opportunità per trasformare idee innovative in applicazioni reali, soprattutto nell’ambito dei processi ERP. Le capacità di generazione, classificazione, estrazione di insight e sintesi fornite da Granite 13b.chat permettono di migliorare l’efficienza in settori chiave, come la gestione delle risorse umane, la supply chain e la finanza. Considerando che una parte significativa dei dati utilizzati per addestrare i modelli Granite proviene dal settore finanziario, questi modelli risultano particolarmente efficaci nei compiti specifici di tale ambito, come la gestione dei KPI e la valutazione delle metriche di vendita.

Ad esempio, le aziende possono utilizzare questi assistenti virtuali per rispondere rapidamente a domande su documenti, prodotti, KPI e metriche di vendita, oppure per fornire una classificazione dei problemi dei clienti o delle recensioni degli utenti. Nell’ambito della gestione della supply chain, l’IA può riassumere rapidamente lo stato dell’inventario, migliorando la trasparenza e la visibilità delle operazioni. Inoltre, la capacità di classificare i dati può essere utilizzata per individuare potenziali problematiche o opportunità di cross-selling, aumentando così l’efficienza dei processi decisionali.

Questa evoluzione fa parte della collaborazione continua tra IBM e SAP, che include l’integrazione della tecnologia IBM Watson nelle soluzioni SAP. Nell’ambito dell’iniziativa Value Generation Partnership, IBM Consulting sta sviluppando un portafoglio che comprenderà 100 soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, di cui 25 sono già state implementate. Molte di queste soluzioni saranno disponibili su Granite, tra cui IBM Intelligent Invoice Match and Verification for SAP Solutions, IBM Intelligent Asset Maintenance for SAP Industrial Manufacturing, e altre applicazioni specifiche per il settore automotive e retail.

IBM Consulting, inoltre, prevede di sviluppare ulteriori estensioni del modello Granite 13b.chat per clienti selezionati, offrendo così soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze specifiche di diversi settori.

In conclusione, questa collaborazione rappresenta un passo avanti significativo nell’adozione dell’intelligenza artificiale generativa da parte delle aziende. Grazie alla combinazione delle capacità di IBM nel campo dell’intelligenza artificiale e della consulenza, insieme alle soluzioni di SAP, le imprese possono ora accelerare la loro trasformazione digitale in modo più efficiente e sostenibile. Questa sinergia apre nuove opportunità per migliorare la produttività aziendale, ottimizzando al contempo i costi e mantenendo un forte impegno verso la trasparenza e la sostenibilità.

L’introduzione di modelli avanzati come IBM Granite all’interno di SAP BTP segna l’inizio di una nuova era per le soluzioni aziendali, dove l’intelligenza artificiale diventa un partner strategico per migliorare l’efficienza operativa e guidare l’innovazione.