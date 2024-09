IBM Granite.Code, l’AI che velocizza lo sviluppo software in Visual Studio Code

IBM Granite.Code offre agli sviluppatori un potente coding companion basato sull’intelligenza artificiale in un’unica e leggera estensione. Questo componente è costruito per funzionare con l’innovativo Granite Large Language Model (LLM) di IBM per il codice ed è disponibile gratuitamente per i singoli sviluppatori. IBM Granite.Code fornisce un supporto robusto e context-aware con l’ausilio dell’AI, direttamente nell’ambiente dello sviluppatore.

Come strumento di trasformazione per gli sviluppatori – spiega l’azienda –, IBM Granite.Code offre un supporto completo per i linguaggi di programmazione grazie all’LLM per codice Granite 8b di IBM con una finestra di contesto di 128K e addestramento su 116 linguaggi, tra cui Go, C, C++, Python, Java, JavaScript, TypeScript e altri. Con un’opzione flessibile di self-hosting, gli sviluppatori possono fare il deploy dell’LLM Granite sulla propria workstation utilizzando Ollama, abilitando un maggiore controllo e una maggiore flessibilità.

IBM Granite.Code consente agli sviluppatori di accelerare le attività di sviluppo software grazie a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la generazione di codice context-aware, la spiegazione, la documentazione, la traduzione e la generazione di unit test.

Perfettamente integrato con il popolare ambiente di sviluppo Visual Studio Code, Granite.Code offre assistenza in tempo reale grazie all’interfaccia di chat integrata e al completamento intelligente del codice nell’editor. Gli sviluppatori beneficiano di un feedback istantaneo, del rilevamento degli errori e di miglioramenti, con il supporto di completamenti a linea singola, a più linee e di commenti al codice, che lo rendono uno strumento essenziale per ottimizzare i flussi di lavoro di programmazione.

Con IBM Granite.Code è possibile, ad esempio: generare del codice tramite la chat integrata; ottenere una spiegazione del codice tramite la chat integrata; usare il Comment-to-code nell’editor; utilizzare il completamento del codice Single-Line nell’editor; generare test case tramite chat integrata e file referencing; traduzione del codice tramite la chat integrata e il file referencing.

È possibile scaricare l’estensione IBM Granite.Code per Visual Studio Code dal marketplace di Visual Studio Code.