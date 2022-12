Ibm e Rapidus annunciano una partnership strategica per la produzione di chip a 2 nm

Ibm e Rapidus hanno annunciato oggi una partnership di sviluppo congiunta per far progredire la tecnologia di scalabilità logica come parte delle iniziative del Giapponeper diventare un leader globale nella ricerca, sviluppo e produzione di semiconduttori.

Rapidus Corporation ricerca, sviluppa, progetta, produce e vende semiconduttori logici avanzati ed è stata fondata con l’approvazione delle principali aziende giapponesi. Come parte di questo accordo, Rapidus e Ibm svilupperanno ulteriormente la rivoluzionaria tecnologia dei nodi a 2 nanometri (nm) di Ibm per l’implementazione da parte di Rapidus presso il suo stabilimento in Giappone.

Questo lavoro sfrutterà l’esperienza decennale di Ibm nella ricerca e nella progettazione di semiconduttori. Nel 2021, Ibm ha annunciato di aver sviluppato il primo chip nodo a 2 nm al mondo, che si prevede raggiungerà prestazioni migliori del 45% o il 75% in più di efficienza energetica rispetto ai principali chip a 7 nm. Ibm ha una lunga storia di partnership di sviluppo congiunto di successo con produttori giapponesi di semiconduttori nella tecnologia logica e di memoria avanzata, nonché con fornitori giapponesi di apparecchiature e materiali.

“È per me un grande piacere annunciare oggi che Rapidus ha ufficialmente stretto una partnership con Ibm per lo sviluppo congiunto della tecnologia dei nodi a 2 nm”, ha dichiarato Atsuyoshi Koike, Presidente e CEO di Rapidus. “Questa è una collaborazione internazionale a lungo desiderata, davvero essenziale per il Giappone per svolgere ancora una volta un ruolo vitale nella catena di fornitura dei semiconduttori. Sono pienamente fiducioso che questa collaborazione aprirà la strada al nostro obiettivo di contribuire al benessere dell’umanità attraverso semiconduttori logici avanzati prodotti con tecnologie sviluppate congiuntamente con Ibm”.

“Ibm è onorata di collaborare con Rapidus allo sviluppo della prossima generazione di tecnologie a semiconduttore e di contribuire a posizionare il Giappone come leader in una delle aree tecnologiche più strategiche del mondo”, ha dichiarato Darío Gil, SVP e Director of Research di Ibm. “Questa collaborazione è fondamentale per garantire una catena di approvvigionamento globale geograficamente equilibrata di semiconduttori avanzati, costruita attraverso un vivace ecosistema di aziende e nazioni che la pensano allo stesso modo”.

Come parte di questo accordo, gli scienziati e gli ingegneri di Rapidus lavoreranno a fianco di Ibm Japan e dei ricercatori Ibm presso l’Albany NanoTech Complex di proprietà e gestito da NY CREATES ad Albany, New York, una delle strutture di ricerca sui semiconduttori più avanzate al mondo. Rapidus è l’ultima entità ad aderire all’ecosistema Albany NanoTech Complex, che comprende Ibm, Applied Materials, Samsung Electronics, Tokyo Electron, SCREEN, JSR, State University of New York (SUNY) e altri.

Rapidus sta pianificando di implementare strategie differenziate nella produzione, tra cui automazione ed efficienza, per garantire velocità di immissione sul mercato e competitività. Questa tecnologia a 2 nm è destinata ad essere leader di mercato e sarà compatibile con le offerte standard del settore. Rapidus prevede di avviare la produzione di massa della sua tecnologia a 2 nm nella seconda metà degli anni ’20