IBM completa l’acquisizione di HashiCorp: nasce una piattaforma cloud ibrida end-to-end

27 febbraio 2025 – IBM ha annunciato il completamento dell’acquisizione di HashiCorp, un passo strategico che rafforza la sua leadership nel settore del cloud ibrido e dell’automazione. Con questa operazione da 6,4 miliardi di dollari, IBM integra le soluzioni HashiCorp nella propria offerta, creando una piattaforma unificata per la gestione sicura e scalabile del cloud.

L’acquisizione era stata annunciata a gennaio e ne avevamo parlato in questo articolo: IBM acquisisce HashiCorp per 6,4 miliardi di dollari.

L’obiettivo dell’operazione: una gestione cloud più sicura e automatizzata

L’integrazione delle tecnologie HashiCorp consente a IBM di offrire alle aziende un’infrastruttura più sicura, flessibile ed efficiente per gestire i carichi di lavoro nel cloud pubblico, privato e on-premise. HashiCorp è nota per le sue soluzioni di automazione e gestione dell’infrastruttura cloud, tra cui Terraform, Vault, Consul e Nomad, strumenti chiave per la configurazione, l’orchestrazione e la sicurezza delle risorse IT.

Arvind Krishna, Chairman e CEO di IBM, ha dichiarato:

“Con l’acquisizione di HashiCorp, IBM si posiziona come il partner di riferimento per le aziende che vogliono modernizzare la gestione del cloud con un approccio automatizzato e sicuro. Le tecnologie di HashiCorp sono complementari alla nostra strategia di cloud ibrido e ci permettono di accelerare l’innovazione per i clienti di ogni settore.”

I vantaggi dell’integrazione HashiCorp-IBM

L’unione delle due aziende porta a una piattaforma cloud ibrida end-to-end, che consente alle imprese di ottimizzare la gestione delle infrastrutture IT e di garantire una maggiore sicurezza nelle operazioni multi-cloud. Tra i principali benefici:

Automazione avanzata : grazie a Terraform , le aziende potranno gestire le infrastrutture cloud con codice, migliorando la coerenza e la scalabilità.

: grazie a , le aziende potranno gestire le infrastrutture cloud con codice, migliorando la coerenza e la scalabilità. Maggiore sicurezza : con Vault , IBM potenzia la gestione delle credenziali e il controllo degli accessi, riducendo il rischio di violazioni.

: con , IBM potenzia la gestione delle credenziali e il controllo degli accessi, riducendo il rischio di violazioni. Networking semplificato : Consul migliora la connettività tra le applicazioni cloud e on-premise, garantendo una comunicazione sicura ed efficiente.

: migliora la connettività tra le applicazioni cloud e on-premise, garantendo una comunicazione sicura ed efficiente. Ottimizzazione delle risorse: Nomad abilita un deployment flessibile e scalabile delle applicazioni, riducendo i costi operativi.

Impatto sui clienti IBM e HashiCorp

Con questa acquisizione, IBM amplia il suo ecosistema di soluzioni per il cloud ibrido, rivolgendosi in particolare a settori come finanza, sanità, telecomunicazioni e pubblica amministrazione. I clienti HashiCorp continueranno a beneficiare delle sue tecnologie, ora integrate con i servizi IBM, mentre IBM rafforza la sua offerta per le aziende che adottano modelli multi-cloud e hybrid cloud.

L’acquisizione di HashiCorp rappresenta un passo significativo nella strategia di IBM per il cloud ibrido e l’automazione, consolidando la sua posizione nel mercato delle infrastrutture cloud e della sicurezza IT. L’integrazione delle soluzioni HashiCorp permetterà alle aziende di adottare modelli operativi più agili, sicuri e scalabili, accelerando la trasformazione digitale su scala globale.