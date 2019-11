Ibm prima a portare il public cloud in banca

IBM ha rivelato di aver sviluppato il primo public cloud al mondo destinato specificamente al segmento dei servizi finanziari.

IBM si prepara quindi a ospitare le organizzazioni finanziarie, e i loro fornitori, che vorranno accedere a questo primo cloud pubblico per il settore.

Pioniera in questo è Bank of America, che si è impegnata a collaborare utilizzando la piattaforma basata sul public cloud di IBM. La banca collocherà su questo cloud applicazioni e carichi di lavoro chiave per supportare i requisiti e le aspettative di privacy e sicurezza dei suoi 66 milioni di clienti bancari.

Il cloud pubblico ideato per i servizi finanziari è stato progettato per aiutare a soddisfare i requisiti delle istituzioni del settore rispetto a conformità normativa, sicurezza e resilienza. Il rispetto di tali requisiti sarà infatti facilitato quando le istituzioni finanziarie opereranno con i fornitori di tecnologia che soddisfatto i requisiti della piattaforma.

Per aiutare a sviluppare i requisiti di controllo della piattaforma, IBM ha collaborato intensamente con Bank of America. La proposta di IBM può potenzialmente consentire ai fornitori indipendenti di software (ISV) e di software come servizio (SaaS) di concentrarsi sulle loro soluzioni e servizi offerti alle istituzioni finanziarie beneficiando dei controlli realizzati dalla piattaforma.

Il cloud pubblico per i servizi finanziari si baserà sul cloud pubblico di IBM, che utilizza Red Hat OpenShift come ambiente Kubernetes primario per gestire software containerizzato, e include più di 190 API e servizi PaaS nativi per lo sviluppo in cloud di nuove e più efficienti applicazioni.

Il progetto si basa sull'esperienza maturata nei settori tecnologico e dei servizi finanziari acquisita attraverso le relazioni di IBM con 47 delle 50 aziende Fortune e le 10 maggiori istituzioni finanziarie del mondo. Inoltre, per contribuire a promuovere un ambiente conforme alle normative, IBM e Bank of America stanno lavorando con Promontory, unità di business di IBM operante nella consulenza sulla conformità normativa dei servizi finanziari.