Ibm annuncia l’acquisizione di Apptio: operazione da 4,6 miliardi di dollari

Ibm ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo con Vista Equity Partners per l’acquisto di Apptio leader nel software di gestione e ottimizzazione dell’IT finanziario e operativo (FinOps), per 4,6 miliardi di dollari. L’acquisizione di Apptio accelererà l’avanzamento delle capacità di automazione IT di Ibm e consentirà ai leader aziendali di fornire un maggiore valore aziendale attraverso gli investimenti tecnologici.

Le organizzazioni stanno trasformando le loro aziende in modo digitale più velocemente che mai, causando l’espansione degli ambienti IT su cloud pubblici e privati, con molteplici fornitori di servizi. Per gestire questo drammatico aumento della complessità, i clienti si rivolgono alle soluzioni di Apptio per ottenere una visibilità integrata e semplificata sulla spesa tecnologica negli ambienti ibridi e multi-cloud, sul lavoro e sulle risorse associate. Apptio, insieme al software di automazione IT di Ibm e alla piattaforma AI watsonx, aiuterà le aziende di tutto il mondo a gestire e ottimizzare la spesa IT aziendale e a ottenere un valore finanziario tangibile e un miglioramento operativo.

Apptio è un’azienda affermata, in crescita e redditizia, leader nella gestione delle attività tecnologiche e FinOps, con oltre 1.500 clienti, che servono più della metà delle aziende Fortune 100. Riconosciuta dal settore, Apptio è partner e si integra con aziende leader come Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce, ServiceNow, Oracle e SAP, in linea con l’impegno di Ibm per un ecosistema di partner aperto.

Apptio consente ai leader aziendali di gestire la spesa tecnologica e di indirizzare gli investimenti verso l’innovazione cloud e la trasformazione digitale ad alto valore. L‘azienda ha tre offerte principali, tutte fornite come software as a service (SaaS): ApptioOne, Apptio Cloudability e Apptio Targetprocess:

ApptioOne: funzionalità di gestione e ottimizzazione della spesa nel cloud ibrido per analizzare, ottimizzare e pianificare la spesa e il valore dell’IT. ApptioOne viene utilizzato per stabilire processi di pianificazione e gestione finanziaria ripetibili e accurati, fornendo approfondimenti pratici sui costi e sull’utilizzo, con un’analisi comparativa rispetto ai colleghi del settore per un’ottimizzazione continua.

Apptio Cloudability: Visibilità e ottimizzazione della spesa per il cloud pubblico, che collega le infrastrutture multi-cloud e SaaS con le best practice di gestione finanziaria del cloud per massimizzare il valore della strategia cloud dei clienti.

Apptio Targetprocess: Funzionalità di pianificazione agile degli investimenti per allineare le risorse di sviluppo ai risultati di business, pianificare e monitorare la fornitura di valore per progetti o prodotti.

“La tecnologia sta cambiando il business a una velocità e a un ritmo mai visti prima. Per trarre vantaggio da questi cambiamenti, è essenziale ottimizzare gli investimenti per ottenere un migliore valore aziendale, e Apptio fa proprio questo”, ha dichiarato Arvind Krishna, CEO e presidente di Ibm. “L’offerta di Apptio, combinata con il software di automazione IT e la piattaforma AI watsonx di Ibm, offre ai clienti l’approccio più completo per ottimizzare e gestire tutti i loro investimenti tecnologici”.

Apptio e le capacità di ottimizzazione delle prestazioni e di osservabilità dei software di automazione IT di Ibm, come Turbonomic, Instana e AIOps, offriranno ai clienti una piattaforma di gestione del business tecnologico a 360 gradi, fornendo un “centro di comando virtuale” per la gestione e l’ottimizzazione delle spese che si estende all’intero panorama tecnologico. Inoltre, Apptio metterà a disposizione di Ibm 450 miliardi di dollari di dati anonimizzati sulla spesa IT, offrendo nuove informazioni a clienti e partner.

L’acquisizione di Apptio è una continuazione della profonda attenzione e degli investimenti di Ibm nel cloud ibrido e nell’IA e si prevede che porterà a sinergie significative in diverse aree di crescita chiave per Ibm, tra cui l’automazione, Red Hat, il più ampio portafoglio di IA di Ibm e Ibm Consulting, oltre a forti partnership con altri integratori di sistemi leader come Accenture, KPMG, Deloitte ed EY. Ibm offrirà anche nuove innovazioni aumentando watsonx con i dati FinOps anonimizzati di Apptio. Inoltre, Apptio dovrebbe beneficiare della scala e della portata consolidata di Ibm, che lavora con clienti e partner in oltre 175 Paesi.

“I nostri clienti si stanno evolvendo verso un mondo ibrido e digital-first complesso, in cui gli investimenti tecnologici sono distribuiti e decentralizzati, ma tutta l’innovazione deve essere allineata a chiari risultati di business”, ha spiegato Sunny Gupta, co-fondatore e CEO di Apptio. “Siamo davvero entusiasti di unirci a Ibm e di combinare le nostre offerte leader del settore con la presenza globale e il solido portafoglio di Ibm in materia di AIOps, automazione e offerte di cloud ibrido.”

Apptio sarà acquisita con la liquidità disponibile. La transazione è soggetta alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura consuete e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2023.