IBM aiuta il suo ecosistema di partner ad accelerare l’adozione dell’AI

IBM ha annunciato l’ampliamento del suo portafoglio di software con AI integrata con il rilascio di tre nuove librerie progettate per aiutare i suoi partner, clienti e sviluppatori dell’ecosistema a creare in modo più semplice, rapido ed economico le proprie soluzioni basate sull’AI e a portarle sul mercato.

Già disponibili, queste librerie AI sono state sviluppate nell’ambito della ricerca IBM e progettate per offrire ai fornitori indipendenti di software (ISV) di tutti i settori un modo facilmente scalabile per creare funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale, speech to text e text to speech nelle applicazioni in qualsiasi ambiente ibrido e multicloud.

Il portafoglio ampliato fornisce l’accesso alle stesse librerie di AI che alimentano i noti prodotti IBM Watson. È stato progettato per contribuire ad abbassare la barriera dell’adozione dell’AI, aiutando i partner e i clienti ad affrontare la carenza di competenze e i costi di sviluppo necessari per creare modelli di apprendimento automatico e di AI da zero. I team di sviluppatori e IT hanno anche la flessibilità di incorporare le nuove librerie Watson nelle loro applicazioni per creare prodotti personalizzati senza competenze di data science.

“Le imprese devono impegnarsi in un investimento significativo in termini di competenze, risorse e tempo per costruire, implementare e gestire soluzioni basate sull’AI. Introducendo sul mercato lo stesso portafoglio con tecnologia AI integrata che alimenta i nostri prodotti IBM Watson stiamo aiutando i partner dell’ecosistema a fornire in modo più efficiente esperienze di AI in grado di generare valore di business per i loro clienti“, ha dichiarato Kate Woolley, General Manager di IBM Ecosystem.

Con le tre nuove librerie software, gli sviluppatori possono accedere facilmente alle capacità dell’AI e scegliere le funzionalità specifiche, come l’elaborazione del linguaggio naturale, da incorporare in diverse parti di un’applicazione. Le librerie includono innovazioni sviluppate da IBM Research e tecnologie open source e sono progettate per ridurre il tempo e le risorse necessarie agli sviluppatori per aggiungere la potenza dell’intelligenza artificiale a un’applicazione.

Le tre nuove librerie disponibili includono:

IBM Watson Natural Language Processing Library : progettata per aiutare gli sviluppatori a fornire funzionalità di elaborazione del linguaggio umano per ricavare il significato e il contesto attraverso l’intento e il sentiment.

progettata per aiutare gli sviluppatori a fornire funzionalità di elaborazione del linguaggio umano per ricavare il significato e il contesto attraverso l’intento e il sentiment. IBM Watson Speech to Text Library : progettato per consentire la trascrizione vocale con velocità e precisione per aiutare le aziende a migliorare l’esperienza del servizio clienti.

progettato per consentire la trascrizione vocale con velocità e precisione per aiutare le aziende a migliorare l’esperienza del servizio clienti. IBM Watson Text to Speech Library: progettato per consentire agli sviluppatori di convertire il testo scritto in audio con precisione in una varietà di lingue e voci all’interno di un’applicazione esistente.

Questa release – ha spiegato l’azienda – si basa sull’attuale portafoglio di prodotti con intelligenza artificiale integrata di IBM, che comprende prodotti avanzati come IBM Watson Assistant, IBM Watson Discovery, IBM Instana Observability, IBM Maximo Visual Inspection e IBM Watson APIs. Grazie a questi prodotti i CXO e gli altri responsabili delle decisioni IT possono utilizzare l’AI per individuare insight di business e creare esperienze migliorate per gli utenti finali.