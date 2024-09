IBM acquisisce Kubecost per ampliare le capacità di gestione dei costi del cloud ibrido

IBM ha annunciaot l’acquisizione di Kubecost, azienda leader nel monitoraggio e nell’ottimizzazione dei costi di Kubernetes.

L’utilizzo di Kubernetes è in rapida crescita, con l’84% delle organizzazioni che oggi utilizzano o valutano questa tecnologia. Con l’aumento della complessità dei set di dati, i moderni carichi di lavoro distribuiti tramite container sono sempre più utilizzati, rendendo la visibilità dei costi, la gestione e l’ottimizzazione delle risorse per queste risorse condivise una preoccupazione pressante per i professionisti del cloud.

FinOps, un framework operativo e una pratica culturale che massimizza il valore aziendale del cloud, fornisce alle organizzazioni un approccio valido e strategico per gestire questa complessità dei carichi di lavoro. Con questa acquisizione, IBM dimostra il suo impegno per la crescita di FinOps, sia stabilendo il ritmo dell’innovazione, sia unendo strategicamente le tecnologie leader. L’aggiunta di Kubecost alle soluzioni FinOps di IBM approfondisce il nostro impegno nei confronti dei team FinOps, dei team DevOps e della comunità open-source nel suo complesso.

Dopo la recente acquisizione di Apptio da parte di IBM nel 2023, l’aggiunta di Kubecost aggiunge la migliore gestione dei costi dei container alla suite IBM FinOps. La suite FinOps di IBM combina le funzionalità FinOps di IBM Cloudability e le integrazioni AI di IBM Turbonomic per l’ottimizzazione delle prestazioni del cloud in un’unica soluzione per dare ai team la possibilità di informare, ottimizzare e gestire gli investimenti nel cloud indipendentemente da dove sono ospitati i carichi di lavoro.

Infatti, IBM Cloudability è stato recentemente nominato leader nel report The Forrester Wave: Cloud Cost Management and Optimization, Q3 2024. L’esigenza di combinare il monitoraggio dei costi di Kubernetes e del cloud, gli approfondimenti finanziari sul business e l’ottimizzazione del cloud in una soluzione completa può portare benefici agli operatori del settore, ovunque si trovino nel loro percorso.

Kubecost offre visibilità dei costi in tempo reale e gli approfondimenti necessari non solo per comprendere la spesa per l’infrastruttura, ma anche per ridurre in modo intelligente la spesa ed evitare l’over-provisioning negli ambienti Kubernetes. Grazie alle integrazioni dirette con le API di Kubernetes e di fatturazione del cloud, i team FinOps possono ottenere una visione completa dei loro carichi di lavoro per ottimizzare la spesa del cloud e prevenire le interruzioni basate sulle risorse.

Questa visione più profonda dell’ottimizzazione dei carichi di lavoro di Kubernetes diventa più facile con Kubecost. L’annuncio di oggi è un altro esempio di come IBM abbia rafforzato il suo portafoglio di automazione attraverso un mix di innovazione organica come IBM Concert e acquisizioni strategiche come Apptio, Turbonomic, Instana, NS1 e Pliant – tutte soluzioni che aiutano le organizzazioni a ridurre la complessità e ad aumentare il controllo degli ambienti IT delle aziende.

Fondata nel 2019, Kubecost ha sede a San Francisco, in California, ed è guidata dal co-fondatore e CEO Webb Brown e dal co-fondatore e CTO Ajay Tripathy.