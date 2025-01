IBM acquisisce AST: espansione nelle soluzioni Oracle Cloud per il settore pubblico e oltre

IBM ha annunciato l’intenzione di acquisire Applications Software Technology LLC (AST), una società di consulenza globale specializzata in soluzioni Oracle.

AST vanta una profonda esperienza nelle trasformazioni aziendali attraverso le applicazioni Oracle Cloud, servendo clienti nel settore pubblico, tra cui governi locali ed enti educativi K-12.

IBM e il rafforzamento delle competenze nel settore pubblico

Le trasformazioni cloud nel settore pubblico spesso incontrano sfide legate alla transizione da sistemi legacy, alla carenza di competenze specifiche e a rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. L’acquisizione di AST da parte di IBM mira a potenziare le soluzioni Oracle offerte, aiutando i clienti in Nord America, Regno Unito e Irlanda a superare queste complessità e a ottenere risultati duraturi nelle loro trasformazioni digitali con le applicazioni Oracle Cloud. Questa operazione si basa sull’acquisizione di Accelalpha nel 2024, ampliando ulteriormente la capacità di IBM di supportare i clienti nell’implementazione e gestione delle soluzioni cloud Oracle.

Competenze approfondite nelle applicazioni Oracle Cloud

Il team di consulenti di AST possiede una vasta esperienza nell’intera suite di applicazioni Oracle Cloud, con particolare attenzione a Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Management (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) e Oracle Fusion Configure, Price, Quote (CPQ). Inoltre, AST offre competenze in Oracle Cloud Infrastructure (OCI), JD Edwards e NetSuite, oltre a partnership con Salesforce e MuleSoft, specializzandosi in soluzioni per il settore pubblico.

Un approccio ecosistemico aperto

Questa acquisizione supporta l’approccio ecosistemico aperto di IBM, che consente di incontrare i clienti dove si trovano, integrando le tecnologie e le competenze necessarie attraverso un ecosistema di partner in espansione per risolvere le sfide dei clienti. AST, partner di Oracle dal 1996, è un fornitore leader di soluzioni Oracle, coprendo aree come la riprogettazione dei processi aziendali e l’implementazione di Oracle Cloud. Oltre alla forte presenza nel settore pubblico, AST serve clienti commerciali nei settori manifatturiero, energetico e dei beni di consumo confezionati.

Espansione globale e sinergie per IBM grazie ad AST

Con sede a Lisle, Illinois, AST dispone di team negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e India. Acquisizioni precedenti, come Symatrix Limited, 9EDGE Inc. e Computer Technology Resources Inc., hanno contribuito alla sua crescita. Attualmente, AST è una società in portafoglio di fondi gestiti da Recognize Partners LP. Al momento della chiusura dell’acquisizione, prevista per il primo trimestre del 2025, AST entrerà a far parte di IBM Consulting.

Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nell’espansione delle capacità di IBM nel supportare le trasformazioni digitali dei clienti, rafforzando le competenze nel settore pubblico e ampliando l’offerta di soluzioni Oracle Cloud a livello globale.