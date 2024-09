Oracle: nuove funzionalità GenAI e AI Agent specializzati in Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle ha presentato oltre 50 agenti AI, integrati nella sua suite Fusion Cloud Applications, progettati per migliorare la produttività aziendale.

Questi agenti sfruttano l’IA generativa per automatizzare processi ripetitivi in settori come finanza, risorse umane, supply chain, vendite e marketing. Oltre ad alleggerire il carico di lavoro, offrono raccomandazioni personalizzate per migliorare la gestione dei dati. Grazie a questi strumenti, le organizzazioni possono ottimizzare le loro operazioni e prendere decisioni più informate.

Secondo Oracle, l’integrazione di questi agenti AI consentirà alle aziende di aumentare l’efficienza operativa, riducendo il tempo dedicato alle attività manuali e ripetitive. L’uso dell’intelligenza artificiale generativa, che simula il ragionamento umano e migliora con l’apprendimento dai dati, fornirà alle aziende un vantaggio competitivo significativo. L’introduzione di queste tecnologie punta non solo ad automatizzare ma anche a migliorare l’esperienza utente, proponendo soluzioni su misura e ottimizzate per ogni scenario aziendale.

“Siamo gli unici a offrire a livello enterprise una suite completa di applicazioni aziendali su uno stack tecnologico completamente integrato – dall’hardware al database alle applicazioni – e una infrastruttura in cui ripongono fiducia i più importanti fornitori in ambito AI e i creatori dei più rilevanti large language model” ha dichiarato Steve Miranda, executive vice president of application development, Oracle. “Questo ci mette in una posizione unica sul mercato che ci permette di aiutare i nostri clienti a sfruttare velocemente e con facilità i vantaggi dell’innovazione AI. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale in Oracle Fusion Applications sono state integrate nell’offerta senza costi aggiuntivi e aiuteranno i clienti ad accelerare e rendere più accurati i processi aziendali, velocizzare le decisioni e ottenere più ricavi”.

Gli agenti AI di Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM)

•Assistente per la pianificazione dei turni: Aiuta le organizzazioni a creare, gestire e ottimizzare i turni dei dipendenti, rispettando le preferenze individuali e le normative. Ad esempio, l’agente può assistere chi pianifica i turni nell’interpretare le politiche sugli straordinari e segnalare implicazioni normative rilevanti.

•Consulente per le assunzioni: Aiuta le organizzazioni a trovare candidati con campagne ottimizzate e assiste i responsabili delle assunzioni nella creazione di offerte e richieste, riducendo i tempi di selezione. Ad esempio, l’agente può assistere nella compilazione di richieste formali per la creazione di nuove posizioni o nel riempimento di ruoli esistenti.

•Analista dei benefit: Aiuta le organizzazioni a semplificare l’accesso ai benefit per i dipendenti e permette loro di ottimizzare i pacchetti in base alle proprie esigenze. Ad esempio, l’agente può chiarire cosa è incluso nei diversi pacchetti di benefit e confrontare le opzioni disponibili.

Gli agenti AI di Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM)

•Guida per il rappresentante delle vendite: Migliora l’esperienza del cliente fornendo raccomandazioni e intuizioni personalizzate per la gestione degli ordini. Ad esempio, l’agente può fornire informazioni su come gestire ritardi o difetti secondo le politiche di servizio clienti e suggerire come informare il cliente.

•Consulente per la manutenzione: Aiuta le organizzazioni a velocizzare la manutenzione e le riparazioni fornendo intuizioni personalizzate su manutenzione e riparazioni degli asset. Ad esempio, l’agente può offrire informazioni dai manuali di manutenzione su argomenti chiave come codici di errore e possibili cause.

Gli agenti AI di Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP)

•Agente Document IO: Automatizza e semplifica l’integrazione con terze parti, aumentando l’efficienza nella gestione di documenti e transazioni. Ad esempio, l’agente può elaborare immagini o documenti formattati, standardizzare attributi e convertirli in richieste o fatture pronte per la revisione.

•Agente contabile: Riduce lo sforzo manuale rilevando anomalie nei dati transazionali e monitorando i bilanci contabili. Ad esempio, l’agente può rilevare se i ricavi di una linea di business sono inferiori al previsto prima della fine del trimestre e automatizzare le scritture contabili di rettifica.

•Agente predittivo avanzato: Supporta modelli predittivi AI multivariati, sfruttando dati finanziari, operativi e fattori esterni per previsioni. Ad esempio, l’agente può creare previsioni sui ricavi basate su dati interni ed esterni, scoprendo schemi nascosti e migliorando la precisione delle previsioni di cassa.

Gli agenti AI di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX)

•Agente di ricerca account clienti: Fornisce ai team di vendita intuizioni e automazione per la pianificazione, permettendo loro di concentrarsi sulle relazioni. Ad esempio, l’agente può fornire un riepilogo dello stato di salute dell’account, identificare opportunità di upselling e cross-selling e visualizzare iniziative chiave degli stakeholder.

•Agente di ricerca contratti: Automatizza i flussi di lavoro contrattuali, permettendo ai team di vendita di focalizzarsi sulla vendita piuttosto che su compiti amministrativi. Ad esempio, l’agente può semplificare la stesura dei contratti e i processi di rinnovo.

•Guida al piano di incentivi: Aiuta le organizzazioni a comunicare in modo chiaro i piani di compensazione, motivando i rappresentanti di vendita. Ad esempio, un venditore può consultare il piano di compensazione per massimizzare il proprio potenziale di guadagno in ogni fase del processo di vendita.

