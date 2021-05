I video su GitHub semplificano il workflow degli sviluppatori

Per gli sviluppatori, la possibilità di collaborare attraverso il video è una parte estremamente importante del flusso di lavoro della creazione e costruzione di software, soprattutto per le community e i team distribuiti, e GitHub lo sa molto bene.

Infatti, lo stesso team di GitHub ha confermato di avere utilizzato spesso i video per dettagliare in modo più conciso flussi di lavoro complessi, mostrare alle altre persone del proprio gruppo di lavoro dei problemi da superare e ispirare i colleghi con nuove idee.

Ora, il team ha annunciato che la funzionalità che permette di caricare video è generalmente disponibile per tutti gli utenti su GitHub.

Finita la beta, è quindi ora possibile caricare file .mp4 e .mov negli issues, pull request, discussioni e altro.

Ci sono molti scenari in cui per gli sviluppatori può essere molto utile condividere un video.

Ad esempio i bug sono qualcosa con cui ogni sviluppatore ha a che fare, ma a volte le parole non sono sufficienti per aiutare qualcun altro a riprodurre rapidamente il problema. Questo è particolarmente critico per i maintainer, che sono spesso gravati da segnalazioni di bug che richiedono un significativo avanti e indietro con l’utente per arrivare alla radice del problema.

Consentendo agli utenti di caricare video, il team di GitHub ha visto che la possibilità di riprodurre visivamente il modo in cui un collaboratore si è imbattuto in un bug permette di diminuire significativamente il tempo impiegato da un maintainer per cercare di riprodurlo, rispetto alle descrizioni testuali.

Altre occasioni in cui i video possono essere di grande aiuto sono, ad esempio, la possibilità di fornire il contesto delle pull request per i revisori o condividere con i membri del team come una nuova funzionalità potrebbe prendere forma.

Il team di GitHub ha anche annunciato che non solo questa funzione è ora uscita dalla fase beta, ma il caricamento di video è ora inoltre disponibile per tutti gli utenti da entrambe le app mobili di GitHub, per iOS e Android.

Questo è particolarmente importante per gli sviluppatori di app mobili che ora possono registrare un video di un bug su un dispositivo mobile e caricarlo direttamente.