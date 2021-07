I private equity investono nella cybersecurity italiana: Dgs compra LumIT

H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital, che dispone di 36 miliardi di euro di capitale in gestione, annuncia l’acquisizione di LumIT da parte della propria portfolio company Dgs, operatore nel mercato nazionale IT i specializzato in trasformazione digitale e servizi di cybersecurity.

Per Dgs l’operazione è il primo add-on, in seguito all’acquisizione di una partecipazione di controllo da parte di H.I.G. finalizzata lo scorso settembre, e si pone in continuità con gli obiettivi di crescita e sviluppo del Gruppo.

L’integrazione di LumIT consentirà a DGS di potenziare il proprio posizionamento nel settore della cybersecurity nel Nord Italia oltre che di ampliare la propria offerta prodotto e il pool di partnership.

Con sede a Milano, LumIT è un’azienda attiva da oltre 10 anni nel settore della cybersecurity, con specializzazione nella security automation in Italia.

La società specializzata nella fornitura e gestione di infrastrutture tecnologiche in ambito network security e application security vede Paolo Ferrari come CEO & Founder, mentre Salvatore Frosina è Co-CEO di Dgs e Raffaele Legnani è Managing Director di H.I.G. Capital in Italia.

Dgs ha sede a Roma e opera da oltre 20 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private. Si è specializzata nell’offerta di soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali, che includono progetti di system integration applicativa e applicazioni proprietarie, di servizi di cybersecurity e di consulenza IT direzionale. Per espandere i mercati di riferimento ed il portafoglio di offerta ha recentemente completato l’acquisizione di due realtà, Maneat, con un posizionamento consolidato nei settori automobilistico e aerospaziale, e Porini, partner di Microsoft con una gamma di applicazioni proprietarie indirizzate principalmente ai settori della moda e del lusso.