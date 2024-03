I nuovi all-flash Dell PowerScale accelerano l’innovazione dell’AI

Dell introduce due nuovi nodi nel portfolio all-flash – Dell PowerScale F210 e F710 – offrendo ai clienti l’ultima generazione dei sistemi per storage a file ad alte prestazioni. Si tratta di soluzioni basate sui server best-in-class PowerEdge, in grado di elaborare i workload intensivi dal punto di vista della potenza di calcolo.

Di fronte alla quantità di dati che entrano in gioco nei workload di nuova generazione, le organizzazioni necessitano di soluzioni che siano più veloci e, allo stesso tempo, più vantaggiose. PowerScale di Dell fa leva sulle caratteristiche che hanno posizionato questi sistemi tra i leader nel Magic Quadrant di Gartner per otto anni consecutivi, incrementandone performance ed efficienza con il lancio dei modelli F210 e F710. Il primo rappresenta la piattaforma ottimale per una NAS ad alte prestazioni con requisiti di scalabilità minori, mentre il modello F710 è il punto di incontro tra alte prestazioni e alta capacità in un fattore forma 1RU.

Rispetto alla generazione precedente, grazie anche all’ottimizzazione del software introdotta nel corso dell’ultimo anno, gli utenti potranno migliorare le prestazioni fino a due volte negli stream di lettura, aumentando la quantità di dati processata dalle GPU per l’addestramento e l’ottimizzazione dei modelli, sottolinea Dell. Allo stesso modo, gli utenti possono ottimizzare la fase di checkpointing dei modelli all’interno della pipeline AI arrivando a raddoppiare le prestazioni negli stream di scrittura.

Secondo Dell, PowerScale contribuirà inoltre a velocizzare le tempistiche e ridurre i rischi di ritardi nelle fasi finali dei processi grazie a un miglioramento pari fino a 2,6 volte nei workload ad alta concorrenza e sensibili alla latenza come quelli per il trading ad alta frequenza (HFT) e per l’Electronic Design Automation (EDA).

Significativi passi avanti sono stati compiuti anche nell’ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership), assicura l’azienda. La nuova piattaforma si avvale di uno chassis Smart Flow che razionalizza i flussi interni dell’aria dirigendo la giusta quantità di ventilazione dove necessario allo scopo di migliorare l’efficienza energetica.

Andando oltre i livelli di capacità e densità dei nodi della generazione precedente, il modello F710 può ospitare fino a 10 drive in una configurazione 1U, che si traduce in una densità superiore del 25% rispetto al modello F600. Analogamente, con il modello F210 è stato migliorato anche l’utilizzo dello storage a parità di fattore forma grazie all’introduzione del drive QLC da 15TB che consente di raddoppiare la capacità rispetto al modello F200.

Potenziando la gamma all-flash NVMe di PowerScale con connessioni dirette alla GPU e altre funzionalità integrate come scalabilità senza interruzioni, capacità multi-tenant, accesso universale ai dati con supporto multiprotocollo, sicurezza di livello federale e interoperabilità con cloud pubblici flessibili, i modelli F210 e F710 secondo Dell riscrivono le regole del gioco per lo storage ad alta velocità rendendo possibile l’esecuzione dei workload a file più complessi, compresi quelli inerenti l’AI e AI generativa (GenAI).