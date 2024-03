I mondi di Nvidia Omniverse si espandono su Apple Vision Pro

Annunciato alla conferenza NVIDIA GTC, un nuovo framework software basato sulle API di Omniverse Cloud consente agli sviluppatori di inviare facilmente le scene industriali Universal Scene Description (OpenUSD) dalle loro applicazioni di creazione di contenuti a NVIDIA Graphics Delivery Network (GDN), una rete globale di data center graphics-ready in grado di trasmettere esperienze 3D avanzate ad Apple Vision Pro.

In una demo presentata alla conferenza globale sull’intelligenza artificiale, NVIDIA ha mostrato un gemello digitale interattivo e fisicamente accurato di un’auto, trasmesso in streaming in piena fedeltà ai display ad alta risoluzione di Apple Vision Pro.

La demo mostrava un designer che indossava il Vision Pro e utilizzava un’applicazione di configurazione automobilistica sviluppata dallo studio di CGI Katana sulla piattaforma Omniverse. Il progettista può scegliere tra le opzioni di verniciatura e allestimento e persino entrare nel veicolo, sfruttando la potenza dello spatial computing e fondendo ambienti fotorealistici 3D con il mondo fisico.

La potenza del rendering cloud RTX Enterprise per lo spatial computing

Lo spatial computing è emerso come una tecnologia potente – sottolinea NVIDIA – per offrire esperienze immersive e interazioni senza soluzione di continuità tra persone, prodotti, processi e spazi fisici. I casi d’uso delle imprese industriali richiedono display ad altissima risoluzione e sensori potenti che operano a frame rate elevati per rendere le esperienze di produzione fedeli alla realtà.

Questo nuovo workflow basato su Omniverse combina gli innovativi display ad alta risoluzione di Apple Vision Pro con il potente rendering cloud RTX di NVIDIA per offrire esperienze di spatial computing con il solo dispositivo e una connessione a Internet.

Questo approccio basato sul cloud consente di trasmettere in streaming ad Apple Vision Pro rendering fisici in tempo reale, offrendo immagini ad alta fedeltà senza compromettere i dettagli degli enormi set di dati a fedeltà ingegneristica, evidenzia NVIDIA.

“Gli straordinari display ad altissima risoluzione di Apple Vision Pro, combinati con il rendering fotorealistico di contenuti OpenUSD trasmessi in streaming dall’accelerated computing di NVIDIA, aprono un’opportunità incredibile per il progresso delle esperienze immersive“, ha dichiarato Mike Rockwell, vicepresidente del Vision Products Group di Apple. “Lo spatial computing ridefinirà il modo in cui progettisti e sviluppatori realizzano contenuti digitali accattivanti, dando vita a una nuova era di creatività e coinvolgimento“.

“Apple Vision Pro è il primo dispositivo untethered che consente ai clienti aziendali di realizzare il proprio lavoro senza compromessi“, ha dichiarato Rev Lebaredian, vicepresidente per la simulazione di NVIDIA. “Non vediamo l’ora che i nostri clienti abbiano accesso a questi strumenti straordinari“.

Il flusso di lavoro introduce anche il rendering ibrido, una tecnica innovativa che combina il rendering locale e remoto sul dispositivo. Gli utenti possono eseguire il rendering di esperienze completamente interattive in un’unica applicazione da SwiftUI e Reality Kit nativi di Apple con Omniverse RTX Renderer in streaming da GDN.

NVIDIA GDN, disponibile in oltre 130 Paesi, sfrutta l’infrastruttura globale di streaming cloud-to-edge di NVIDIA per offrire esperienze interattive fluide e ad alta fedeltà. Spostando le attività di calcolo pesanti su GDN, gli utenti possono affrontare i casi d’uso di rendering più impegnativi, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità del dataset.

Miglioramento dei carichi di lavoro di spatial computing attraverso i casi d’uso

Il flusso di lavoro basato su Omniverse ha mostrato un potenziale per un’ampia gamma di casi d’uso, sottolinea NVIDIA. Ad esempio, i progettisti possono utilizzare questa tecnologia per vedere i loro dati 3D in piena fedeltà, senza perdita di qualità o decimazione del modello. Ciò significa che i progettisti possono interagire con simulazioni affidabili che hanno l’aspetto e il comportamento del prodotto fisico reale. Questo apre anche nuovi canali e opportunità per le esperienze di e-commerce.

In ambito industriale, i pianificatori di fabbrica possono visualizzare e interagire con i loro set di dati ingegneristici completi, consentendo loro di ottimizzare i flussi di lavoro e di individuare potenziali colli di bottiglia.

Per gli sviluppatori e i fornitori di software indipendenti, NVIDIA sta realizzando le capacità che consentono loro di utilizzare gli strumenti nativi di Apple Vision Pro per interagire senza problemi con i dati esistenti nelle loro applicazioni.