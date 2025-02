I clienti di Liferay possono ora offrire PayPal al checkout

Liferay ha integrato la suite di metodi di pagamento di PayPal per migliorare l’esperienza di e-commerce delle aziende, offrendo opzioni di acquisto più personalizzate, sicure e semplificate. Combinando la potente piattaforma DXP di Liferay con le affidabili soluzioni di pagamento di PayPal, le organizzazioni B2B possono creare esperienze digitali personalizzate, fluide e sicure che favoriscono la crescita e la fidelizzazione dei clienti.

Grazie a questa collaborazione, le due società rispondono alla crescente domanda di esperienze di Commerce B2B personalizzate. Sfruttando le capacità low-code e drag-and-drop di Liferay, le aziende possono creare e implementare rapidamente soluzioni digitali su misura, come portali per i fornitori, per semplificare processi di acquisto complessi.

“La nostra collaborazione con PayPal consente a Liferay DXP di offrire esperienze B2B fluide” ha dichiarato Marco Leo, Chief Product Officer di Liferay. “Con questa integrazione, aiutiamo le organizzazioni a semplificare i processi complessi, accelerare il time-to-market e costruire relazioni solide con i clienti.”

La partnership con PayPal rafforza l’ecosistema in crescita delle integrazioni tecnologiche di Liferay, offrendo alle organizzazioni la possibilità di creare esperienze digitali più potenti e flessibili.