Hugues Heuzé è il nuovo responsabile EMEA di Pure Storage

Pure Storage ha annunciato la nomina di Hugues Heuzé in qualità di Regional Vice President, EMEA South con la responsabilità dei mercati in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Con oltre 25 anni di esperienza, Heuzé vanta una profonda conoscenza del mercato con esperienza volta a soddisfare le esigenze dei clienti all’interno di uno scenario tecnologico sempre più complesso.

Questa nomina giunge in un momento di crescita dinamica per la società: secondo l’ultimo report IDC Quarterly Enterprise Storage Tracker, infatti, Pure Storage è cresciuta del 111% in Spagna e Portogallo a fronte di un mercato cresciuto solamente dello 0,2%. In Francia la crescita è stata del 30% rispetto a una contrazione del mercato complessivo pari al 7,1%; anche in Italia, dove il mercato è rimasto assolutamente stabile senza registrare alcuna variazione, Pure Storage ha aumentato la sua presenza del 12%. Al raggiungimento di questi importanti risultati ha contribuito proprio Hugues Heuzé.

Importanti enti pubblici e realtà operanti nei settori dei servizi finanziari, delle assicurazioni, delle infrastrutture critiche e della sanità in Italia, Francia, Spagna e Portogallo – come Crédit Agricole, Groupama, Solideo, il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Ministero spagnolo della Difesa e CHU St Etienne – affidano a Pure Storage la soluzione delle loro esigenze di data storage più pressanti.

Pure Storage aiuta i clienti a effettuare la transizione verso il data centre all-flash del futuro e centrare gli obiettivi di sostenibilità all’interno di un panorama di business sempre più focalizzato sull’impatto ambientale della tecnologia. Ad esempio, quando Elmec Informatica ha costruito un nuovo data centre green in Italia, è alle soluzioni Pure Storage che si è rivolta per poter dimezzare i consumi elettrici, ridurre gli spazi occupati e minimizzare i rifiuti elettronici.

La grande esperienza maturata da Hugues Heuzé in venticinque anni di esperienza in vari settori l’ha aiutato a consolidare la crescita sul mercato francese nei tre anni e mezzo trascorsi da quando è entrato a far parte di Pure Storage. La sua comprensione delle complesse esigenze dei clienti e la possibilità di offrire il data centre del futuro hanno contribuito ad ampliare la presenza di Pure Storage sul mercato. La leadership dimostrata da Heuzé in Francia lo posiziona perfettamente per guidare verso la crescita l’intera regione EMEA South.

“Ho collaborato a stretto contatto con clienti e partner in Francia e non vedo l’ora di estendere queste relazioni a tutta la regione EMEA South. Sono entusiasta di poter lavorare con un team efficace che possiede una profonda conoscenza delle sfide affrontate da clienti e partner e del modo in cui poterli supportare”. Hugues Heuzé, Area Vice President, EMEA South, Pure Storage