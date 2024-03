Huawei Talent Summit: nuove iniziative per i giovani talenti digitali

In occasione del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Huawei ha ospitato il Talent Summit durante il quale ha annunciato un’ampia gamma di nuove iniziative per lo sviluppo dei talenti digitali: l’apertura delle candidature all’ITU-Huawei Generation Connect Young Leadership Programme, l’annuncio dell’avvio in Marocco del progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto per l’Apprendimento Permanente (UIL) dell’UNESCO e il programma per startup di Huawei Cloud.

L’evento, dal tema ‘ICTalent: Nurturing Excellence in a Digital World’, ha visto la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni internazionali quali ITU e UNESCO, autorità governative di Grecia, Kenya e Messico, imprenditori coinvolti nel programma di startup Huawei Cloud, partecipanti di Seeds for the Future e altri programmi e competizioni Huawei per studenti.

Durante il summit, Mario Maniewicz, Direttore del Dipartimento per le Radiocomunicazioni di ITU, ha lanciato il programma Generation Connect Young Leadership in partnership con Huawei, auspicando una vasta partecipazione: “I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni possono presentare le loro idee di progetti comunitari che affrontino il problema del divario digitale con l’obiettivo di ricevere finanziamenti, mentoring e formazione per la loro realizzazione”. Le candidature possono essere inviate al seguente link: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLPCYLP

Lo scorso anno, Huawei è inoltre entrata a far parte dell’Alleanza Globale per l’Alfabetizzazione (GAL) dell’UNESCO firmando un accordo di partnership con il suo Istituto per l’Apprendimento Permanente (UIL). Durante l’evento, Isabell Kempf, Direttrice di UIL, ha sottolineato l’importanza di rafforzare le competenze degli educatori e ha fornito aggiornamenti sui progressi dei progetti realizzati da UIL in questo ambito: “Stiamo realizzando un progetto che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali degli educatori in diversi Paesi dell’Alleanza Globale per l’Alfabetizzazione. E oggi sono orgogliosa di annunciare che, grazie al sostegno di Huawei, potremo lanciare il progetto anche in Marocco. Questa iniziativa permetterà a 10.000 insegnanti, formatori e manager attivi nell’alfabetizzazione di giovani e adulti di apprendere come utilizzare al meglio le tecnologie più innovative, sia nel percorso scolastico sia lavorativo”.

Nel corso del summit, Huawei ha anche annunciato la sponsorizzazione delle prossime Olimpiadi Europee Femminili di Informatica (EGOI, European Girls’ Olympiad in Informatics), con l’obiettivo di incoraggiare un maggior numero di ragazze a intraprendere una carriera nel settore della tecnologia, favorire l’inclusione digitale nelle comunità e promuovere l’uguaglianza di genere. Eljakim Schrijvers, CEO di EGOI 2024, si è detto entusiasta di come Huawei stia intensificando il proprio impegno per la diversità nel settore STEM, anche attraverso la sponsorizzazione di queste Olimpiadi.

I relatori provenienti da Grecia, Kenya e Messico, oltre a quelli dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), hanno condiviso le loro esperienze in merito ai programmi di formazione di Huawei rivolti ai giovani talenti. Duan Xiaolei, General Manager, Huawei Cloud Global Startup Ecosystem, ha illustrato le iniziative di Huawei Cloud per le startup di tutto il mondo. Una piattaforma dedicata sarà lanciata in Europa nel corso dell’anno, con processi e servizi IT intelligenti, accesso a risorse interne ed esterne dell’ecosistema Huawei che consentiranno alle startup di migrare verso il cloud, accelerare i loro processi di innovazione e il raggiungimento dei propri obiettivi di business.

Nel suo intervento al summit, Vicky Zhang, Vice Presidente, Huawei Corporate Communications Dept., ha dichiarato: “Da sempre Huawei lavora con l’obiettivo di valorizzare i talenti digitali in tutto il mondo e per questo sono entusiasta di constatare il successo dei progetti che portiamo avanti insieme ai nostri partner. Auspico pertanto che sempre più persone possano prendervi parte. Creando connessioni, fornendo role model positivi e collaborando riusciremo a spianare la strada per un futuro digitale sempre più inclusivo”.

In conclusione Huawei ha lanciato il badge digitale della sua ICT Academy, che gli insegnanti e gli studenti coinvolti nel programma potranno utilizzare sui propri account social personali, come ad esempio LinkedIn, per mostrare i risultati ottenuti nel processo di insegnamento e apprendimento.

Ad oggi, i progetti di formazione di Huawei rivolti ai talenti digitali sono stati implementati in oltre 150 Paesi, a beneficio di oltre 2,83 milioni di persone.