Huawei sceglie l’Italia per il programma per la formazione di giovani talenti ICT

Si è conclusa a Pechino, la gran finale europea dell’edizione 2023 di “Seeds for the Future“, che ha ospitato in Cina per una settimana un gruppo selezionato di partecipanti al programma provenienti da 18 Paesi europei: nel corso della cerimonia di chiusura, organizzata da Huawei Europe, sono stati presentati i risultati collettivi dei talentuosi studenti, futuri leader del mondo ICT, che hanno partecipato al programma di formazione organizzato nei loro rispettivi Paesi.

I partecipanti, durante la settimana trascorsa in Cina, sono stati coinvolti in sessioni di approfondimento su connettività e innovazione con esperti di tecnologia e in tavole rotonde su temi chiave come la diversità e l’inclusione, la transizione digitale green e la sostenibilità. Durante la cerimonia di chiusura, è stato sottolineato il tema della cooperazione internazionale come pietra angolare per la creazione di un futuro sostenibile per i talenti europei.

Il Prof. Shahbaz Khan, Direttore dell’Ufficio Regionale Multisettoriale dell’UNESCO per l’Asia Orientale, ha aperto ufficialmente la cerimonia dicendo: “Siamo lieti di vedere che la visione dell’UNESCO e quella di Huawei sono allineate nell’intento di combattere l’analfabetismo digitale tra i giovani. Nel febbraio 2023, Huawei è la prima azienda privata a diventare membro associato dell’UNESCO Global Alliance for Literacy (GAL), impegnandosi così a migliorare l’uso della tecnologia da parte degli insegnanti nei Paesi in via di sviluppo”.

Nel corso della cerimonia, Radoslaw Kedzia, Senior Vice President di Huawei Europe, ha annunciato i piani di Huawei per accelerare gli sforzi nella promozione dei talenti digitali: “Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo capitolo del progetto Seeds for the Future, un’edizione coinvolgente e interamente in presenza che si svolgerà a Roma, in Italia, nel luglio 2024. Questa iniziativa, guidata dallo spirito di collaborazione e dialogo internazionale, riunirà studenti provenienti da ogni parte d’Europa, promuovendo un vivace ecosistema per l’apprendimento e lo sviluppo collaborativo di idee per startup che mettono la tecnologia al servizio di un mondo più connesso e sostenibile, attraverso la competizione globale Tech4Good. Oggi invitiamo ufficialmente gli studenti che scelgono percorsi di studio in ambito STEM a unirsi a questa esperienza trasformativa e a contribuire a plasmare in meglio il futuro della tecnologia”.

Huawei ha inoltre annunciato il lancio di un programma di borse di studio per supportare i più brillanti studenti ICT nei Paesi Bassi, in Bulgaria e a Cipro. Questa iniziativa conferma il costante impegno dell’azienda nel promuovere la formazione dei giovani in questo settore.

Sottolineando l’importanza di tali opportunità per gli studenti, l’Ambasciatrice di Cipro, Martha Mavrommatis, parlando a nome della Ministra dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù, Dott.ssa Athena Michaelidou, si è congratulata con Huawei per il successo dell’iniziativa e con gli studenti per gli sforzi profusi nell’ideazione di progetti in grado di promuovere un’economia sostenibile e uno sviluppo ecocompatibile: “Aziende come Huawei stanno investendo privatamente, parallelamente a iniziative istituzionali, come quelle dell’Unione Europea e degli Stati membri. Il programma Huawei Seeds for the Future, come suggerisce il nome, è volto all’identificazione dei migliori talenti a livello locale e alla promozione di una maggiore condivisione delle conoscenze tra professionisti e giovani”.

A seguire, Annette Nijs, Ex-Segretario di Stato per l’Istruzione nei Paesi Bassi, ha sottolineato: “L’impegno di Huawei nell’incoraggiare gli studenti che abbracciano le discipline STEM è tanto ammirevole quanto importante. Infatti, la tecnologia continuerà a creare un cambiamento fondamentale nel modo in cui viviamo e lavoriamo. Gli studenti ICT di oggi utilizzeranno la tecnologia nella loro carriera per realizzare importanti cambiamenti nelle nostre società”.

In chiusura, l’Ambasciatore della Moldavia, Dumitru Bragish, ha concluso: “Seeds for the Future, il principale programma di CSR di Huawei, non solo esemplifica la responsabilità aziendale, ma dimostra l’impegno nel guidare i giovani talenti a livello globale. Progettato per plasmare la prossima generazione di leader nell’era digitale, va oltre le competenze tecniche promuovendo un senso di cittadinanza globale, incoraggiando lo scambio culturale e favorendo lo spirito imprenditoriale”.